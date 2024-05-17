Kenan Doğulu'nun 30 yıllık sanat hayatı kısa film oldu
Kenan Doğulu, 30 yıllık sanat hayatının kısa filme aktarıldığını açıkladı. Doğulu; "30 yılı kısa bir filme sığdırmak imkansız ama 30 yılın onore edildiği, biraz benim duygusallaştığım bir proje" dedi
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Kenan Doğulu, eşi Beren Saat ile birlikte kendi şarkı sözlerinin diyaloğa dönüştürüldüğü bir markanın kısa film lansmanında görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Doğulu; "Kısa bir film çektik. Bugün onun gösterimi ve kutlaması var. Keyfimiz yerinde, inşallah yaza harika bir giriş yapacağız. Bir sürü projemiz var. Konserler başlıyor, single'lar, albümler... Önümüzde günler biraz yoğun, şimdiden biraz enerji depolayıp eğlenmek istedik" ifadelerini kullandı.
"DUYGUSALLAŞTIĞIM BİR PROJE"
Kenan Doğulu, çekilen kısa filmde 30 yıllık sanat hayatındaki müziklerin diyaloğa dönüştürülmesiyle ilgili; "30 yılı kısa bir filme sığdırmak imkânsız ama 30 yılın onore edildiği, biraz benim duygusallaştığım bir proje. Önümüzdeki yıllarda da üretim devam edecek, muhakkak yeni şarkılar gelmeye devam edecek ama şimdiye kadar olan kısımdan çok memnunuz" diye konuştu.
Kenan Doğulu, ayrıca yeni albüm çalışmalarının sorulması üzerine; "Hem albüm çalışmaları var hem de çok kısa süre sonra yaklaşık 15 - 20 gün sonra aslında sürprizdi ama söyleyeyim. Bir single’ım çıkacak, onunla uğraşıyoruz şu an" yanıtını verdi.
Bir taraftan da açık hava konserlerine hazırlandığını ifade eden Kenan Doğulu, yeni sezonda harika sahne şovlarının olacağı, sürpriz dolu bir sezonun sevenlerini beklediğini söyledi.
"GERİ DÖNÜŞLER POZİTİFTİ"
Beren Saat ise kendisinin de aktif bir süreçte çalıştığını, henüz açıklayamadığı, çekmeye hazırlandıkları bir film projesinin olduğunu söyledi.
Geçtiğimiz aylarda başrolünü Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaştığı 'İstanbul İçin Son Çağrı' filmi hakkında konuşan Beren Saat; "Herkesin böyle bir filme ihtiyacı olduğunu hissettim, bütün arkadaşlarımın çok hoşuna gitti, geri dönüşler pozitifti" dedi.
Birlikte bir albüm kurguladıklarının da müjdesini veren ünlü çift, Kenan Doğulu'nun prodüktörlüğü eşliğinde Beren Saat'in şarkılarının içereceğini söyledi. Doğulu, eşinin müthiş şarkılar yaptığını söyledi. Yaz sezonunun yaklaşmasıyla; "Birlikte tatil planları var mı?" sorusuna yanıt veren Beren Saat, "Kenan, yazları çok aktif çalıştığı için bizim tatil planları onun takvimine bağlı. Onun konserlerinden fırsat bulursak minik tatiller yapıyoruz" dedi.
"KENDİ RİTMİMİZ VAR"
Yoğun çalışma temposunda aile içi sorun yaşayıp yaşamadıklarının sorulması üzerine Kenan Doğulu; "Biz hep böyleydik. Uzun süredir de beraberiz, kendi ritmimiz var, alışkınız. Kimin projesi varsa öbürü birazcık fedakârlık gösteriyor, sistem böyle işliyor," dedi.
Kenan Doğulu, "Anne - baba olduğunuz zaman sorun yaşayacağınızı düşünüyor musunuz?" şeklindeki soruyu ise "Onu doktorumuzla konuş" yanıtını verirken, Beren Saat; "Yaşayınca konuşuruz" demekle yetindi.