Kenan Yıldız attı Juventus kazandı!
İtalya Kupası çeyrek final maçında Juventus, Frosinone'yi 4-0 yenerek bir üst tura çıktı. Milli futbolcumuz Kenan Yıldız takımının 4. golünü attı
İtalya Kupası çeyrek final maçında Juventus ile Frosinone karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'nda oynanan maçı Juventus 4-0 kazandı.
Juventus'a galibiyeti getiren golleri 11 (P), 38 ve 48. dakikalarda Arkadiusz Milik ile 61. dakikada milli yıldızımız Kenan Yıldız'dan geldi.https://twitter.com/trtspor/status/1745556158276841932
İlk 11'de maça çıkan Kenan Yıldız, karşılaşmada 78 dakika süre aldı.
Bu sonuçla birlikte Juventus, adını bir üst tura yazdıran ekip oldu.