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        Haberler Spor Futbol İtalya Kenan Yıldız attı Juventus kazandı! - Futbol Haberleri

        Kenan Yıldız attı Juventus kazandı!

        İtalya Kupası çeyrek final maçında Juventus, Frosinone'yi 4-0 yenerek bir üst tura çıktı. Milli futbolcumuz Kenan Yıldız takımının 4. golünü attı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2024 - 00:57 Güncelleme: 12.01.2024 - 00:58
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        Kenan Yıldız attı Juventus kazandı!
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        İtalya Kupası çeyrek final maçında Juventus ile Frosinone karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'nda oynanan maçı Juventus 4-0 kazandı.

        Juventus'a galibiyeti getiren golleri 11 (P), 38 ve 48. dakikalarda Arkadiusz Milik ile 61. dakikada milli yıldızımız Kenan Yıldız'dan geldi.

        https://twitter.com/trtspor/status/1745556158276841932

        İlk 11'de maça çıkan Kenan Yıldız, karşılaşmada 78 dakika süre aldı.

        Bu sonuçla birlikte Juventus, adını bir üst tura yazdıran ekip oldu.

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