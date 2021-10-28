DHA

Kentte müteahhitlik yapan Ahmet Çolak, 24 Kasım 2014'te yurt dışında yaşayan F.Ç.'yi Zonguldak'a geldiği sırada kendisine ait olduğunu iddia ettiği araziye götürerek yapacağı inşaatı tanıttı. F.Ç., iki adet 1+1 daire için anlaşma yaparak 60 bin TL ödeme yaptı. Geçen sürede söz konusu arazide inşaat başlamadı. Parasını geri alamayan F.Ç.'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, söz konusu arazinin başka bir kişiye ait olduğu ve müteahhit Çolak ile bir bağlantısının olmadığı ortaya çıktı. Ahmet Çolak hakkında, 'Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, F.Ç. hazır bulunurken tutuksuz sanık Ahmet Çolak katılmadı. Mahkemeye mütalaasını sunan savcı, sanık Çolak'ın mağdur ettiği F.Ç.'nin zararını karşılamadığını, aldığı 60 bin TL ile dolandırıcılık suçunu işlediğine kanaat getirerek cezalandırılmasını talep etti. F.Ç. de sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyerek, "Ben çocuklarıma vermek istediğim daireleri hiçbir şekilde onlarla kavuşturamayacağım. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Çolak'ı, üzerine atılı suçu işlediğine karar vererek 3 yıl 4 ay hapis ile 40 bin TL adli para cezasına çarptırdı.