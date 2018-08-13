Olay Sungurlu İlçe meydanındaki havuzlu parkta meydana geldi. İddialara göre, parka gelen otolastik dükkanı olan Bektaş K., bir anda üzerine yanıcı madde dökerek kendini ateşe verdi. DHA'nın haberine göre, intihar girişiminde bulunan Bektaş K.'yı gören çevredeki vatandaşlar hemen onu karga tulumba süs havuzuna attıp alevleri söndürdü. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri geldi. Huvazdan çıkarılan Bektaş K. ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Alacakları yüzünden bunalıma girdiği iddia edilen Bektaş K.'nın vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu belirtilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.





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