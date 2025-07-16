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        Haberler Sağlık Kene ısırdı, KKKA hastalığına yakalandı, köyde bilgilendirme çalışması başlatıldı | Sağlık Haberleri

        Kene ısırdı, KKKA hastalığına yakalandı, köyde bilgilendirme çalışması başlatıldı

        Muş'ta mevsimlik işçi olarak çalışan bir kadın, sırtına yapışan keneyi ailesinin çıplak elle çıkarması sonrası KKKA hastalığına yakalandı. Olayın ardından köyde filyasyon ve bilgilendirme çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 20:14 Güncelleme: 16.07.2025 - 20:14
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        Bir kene vakası daha
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        Muş'ta mevsimlik tarım işçisi olarak bulunan S.K. isimli kadın, sırtına yapışan keneyi fark edemeyince Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yakalandı. Ailesi tarafından keneyi çıplak elle çıkarılan S.K., bir süre sonra ateş, baş ağrısı ve halsizlik şikayetleriyle Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hastanede 4 gün süren tedavisinin ardından taburcu edilen S.K.'nın geçici olarak konakladığı Yeroluk Köyü'nde, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından filyasyon çalışması başlatıldı. Sağlık ekipleri, köy halkını KKKA hastalığına karşı bilgilendirerek, kene ile temas durumunda yapılması gerekenler konusunda eğitim verdi.

        Uzmanlar, kene vakalarında en önemli noktanın keneye çıplak elle müdahale edilmemesi olduğunu vurgulayarak, özellikle kırsal alanlarda dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

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