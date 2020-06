Kene vakası belirtileri nelerdir?

Kene vakası belirtileri ilk olarak derideki değişimdir. Deride kızarıklık meydana gelir. Morarma oluşabilir. Deri şişer. Kişide titreme, yüksek ateş, halsizlik ve yorgunluk gibi durumlarda oluşabilir. Kene belirtileri meydana geldiğinde en yakın sağlık kuruluşundan yardım istemeniz önerilir.

Kene nedir?

Kene, insan vücuduna yapışan ve zehirli ise zehrini vücuda akıtan örümcekgillerden olan bir böcek çeşididir. Birçok çeşidi bulunur. Her çeşidi zehirli değildir. Bazıları zararsızdır. Bu yazımızda kene nedir konusu hakkında sizlere bilgiler aktardık. Şimdi ise kene ısırması belirtileri nedir gelin bu konuya beraber göz gezdirelim

Kene ısırması belirtileri

Kene ısırmasının birçok belirtisi vardır. Hemen belirti vermeye başlar. Bazen de bir gün sonra belirtilerini ortaya çıkarır. Şimdi sizlere kene ısırmasının genel belirtilerinden bahsedeceğiz. İşte kene ısırmasının belirtileri aşağıdaki gibidir

Vücutta birden meydana gelen yüksek ateş

Halsizlik ve yorgunluk meydana gelmesi

Kızarıklık

Şişkinlik

Morarma

Kene ısırması sonucu ne olur?

Kene ısırması sonucunda ne olur konusu herkes tarafından merak edilmektedir. Kene ısırması sonucunda deride yine de şişlik ve kızarıklık meydana gelir. Eğer kenede zehir yok ise bu durum bir sorunu teşkil etmez. Fakat eğer kene zehirli bir yapıya sahip ise kişinin zehirlenmesine yol açabilir. Bu sebeple kene ısırdığını fark eder etmez hemen bir sağlık kuruluşuna gitmeniz gerekmektedir. Eğer kenede bir zehir bulunuyor ise ilk 24 saat çok önemlidir. Kenede zehir var ise kene zehrini 24 saat içeresinde vücuda yayacaktır. Bu sebeple mutlaka hemen sağlık kuruluşuna gidilmesi hayati önem taşır.

Kene ısırması belirtileri ne zaman ortaya çıkar?

Yaz aylarının da gelmesi ile beraber piknik alanlarına ve ormanlık alanlara gitme sıklaşmıştır. Bu alanlarda kene bulunması büyük olasılıktır. Keneden korunmak için bu alanlara giderken tedbirli olunması gerekmektedir. Kene ısırması belirtileri ilk 24 saat içerisinde meydana gelir. Bu süre içerisinde kene ısırdığını görürseniz hemen hastaneye başvurmalısınız. Kene ısırması belirtileri ne zaman ortaya çıkar konusu hakkında sizlere bilgiler aktardık. Şimdi ise kene zehirlenmesi ne zaman belli olur konusuna geçelim ve bu konudan bahsedelim.

Kene zehirlenmesi ne zaman belli olur?

Kene zehirlenmesi her zaman meydana gelen bir durum değildir. Peki, ne zaman belli olur diye soracak olursanız hemen açıklayalım. Kene zehrini 24 saatin sonunda vücuda akıtmaya başlar. Bu sebeple 24 saat sonunda belli olur. Fakat her yapışan kene zehrini akıtmaz. Keneler zehirli değildir. Kene daha önce bir hayvana yapışıp, ondaki zehri kendine aldı ise ve daha sonra insan vücuduna yapılır ise risklidir. Her ihtimale karşı vücuda kene yapıştığında sağlık kuruluşuna gidilmesi tavsiye edilir.