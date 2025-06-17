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        Kene yine can aldı!

        Kene kâbusu devam ediyor. Yine birçok vakanın yaşandığı Sivas'ta meydana gelen olayda, kene ısırması nedeniyle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tedavisi gören 65 yaşındaki Köpük Meral hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 09:52 Güncelleme: 17.06.2025 - 10:19
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        Kene yine can aldı!
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        Sivas'ta kene ısırmasıyla bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören 7 çocuk sahibi Köpük Meral (65), hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre Gölova ilçesine bağlı Karayakup köyünde yaşayan Köpük Meral, 35 gün önce köyünde yüksek ateş rahatsızlığıyla Gölova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        YAKLAŞIK 1 AYDIR TEDAVİ GÖRÜYORDU

        Tedavisinin ardından taburcu edilen Meral, bir süre sonra rahatsızlığı artınca Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yaklaşık 1 aydır KKKA teşhisiyle tedavi gören Meral, hayatını kaybetti.

        BU YIL 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Bu sabah ailesine teslim edilen Meral'in cenazesi, defnedilmek üzere köyüne götürüldü. Kent genelinde bu yıl KKKA tedavisinde hayatını kaybedenlerin sayısı 7'e yükseldi.

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