        Haberler Gündem Çevre Keneyle mücadelede doğaya 982 bin 892 keklik ve sülün salındı | Son dakika haberleri

        Keneyle mücadele için 10 yılda doğaya 982 bin 892 keklik ve sülün salındı

        Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından kenelere karşı 2014-2024 döneminde doğaya 982 bin 892 keklik ve sülün salındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 15:42 Güncelleme: 30.09.2025 - 15:42
        Keneyle mücadelede doğaya 982 bin 892 keklik ve sülün salındı
        Yaban hayatının desteklenmesi ve korunması amacıyla çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Yozgat, Gaziantep ve Malatya'daki istasyonlarda keklik, Samsun, İstanbul ve Gümüşhane'de ise sülün üretimi gerçekleştiriliyor.

        AA'nın haberine göre, bu istasyonlarda üretilen kanatlı yaban hayvanları doğaya salınarak hem yaban hayatı popülasyonunun desteklenmesi hem de doğal popülasyonlar üzerindeki yırtıcı baskısının azaltılması hedefleniyor.

        Keklik
        Keklik

        KENEYLE MÜCADELEDE AKTİF ROL OYNUYORLAR

        Ayrıca, keneyle mücadelede keklik ve sülünler aktif rol oynuyor. Keklik ve sülünler doğal dengeyi koruyarak kene popülasyonunun azaltılmasına katkı sağlaması sebebiyle biyolojik mücadele yöntemi olarak kullanılıyor. Kene vakalarına yönelik devletin ilgili kurum ve kuruluşlarının görev ve sorumlulukları çerçevesinde çalışmalar da etkin şekilde sürdürülüyor.

        Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü,, çalışmalar kapsamında 2014-2024 döneminde Türkiye'nin dört bir yanında 745 bin 692'si keklik, 237 bin 200'ü sülün olmak üzere 982 bin 892 kanatlı yaban hayvanını doğaya saldı.

        Sülün
        Sülün

        Yılbaşından bu yana yaklaşık 36 bin keklik doğayla buluşturularak, bu yıla ilişkin Keklik Salım Programı başarıyla tamamlandı. Sülün Salım Programı kapsamında ise yılbaşından bu yana 6 bin sülün doğaya bırakıldı. Yıl sonu itibarıyla salınan sülün sayısının 9 bine çıkarılması hedefleniyor.

        Keklik
        Keklik

        SALIM YAPILAN ALANLAR 3-5 YIL AVA KAPATILIYOR

        Salım yapılan alanlar 3-5 yıl ava kapatılarak keklik ve sülün türleri koruma altına alınıyor. Ayrıca, kene gibi zararlılarla biyolojik mücadelede önemli rol oynayan kekliklerin yasa dışı avlanması durumunda idari yaptırımlar uygulanıyor. DKMP Genel Müdürlüğünce belirlenen sınırların dışında avlananlara 4 bin 736 lira idari para cezası kesiliyor.

        Yasa dışı keklik avlanması sonucu yaban hayatı ve ekosistemde meydana gelen tahribat ve popülasyon eksilmesi nedeniyle tazminat da uygulanıyor. Merkez Av Komisyonu kararı kapsamında, her bir kınalı keklik için 4 bin lira, canlı mühre olarak kullanılan keklikler için ise 15 bin lira tazminat bedeli alınıyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

