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        Haberler Magazin Kepçe, oyuncu Tufan Gökpınar'ın evinin duvarını yıktı - Magazin haberleri

        Kepçe, oyuncu Tufan Gökpınar'ın evinin duvarını yıktı

        Şişli'de bir sokakta binayı yıkan kepçe operatörü, bitişik binadaki oyuncu Tufan Gökpınar'ın yaşadığı dairenin duvarına temas etti. Gökpınar'ın evinin duvarı yıkılırken, o esnada evde olan Çağla Taşdelen neye uğradığını şaşırdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 14:27 Güncelleme: 13.05.2024 - 15:18
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        Evinin duvarlarını kepçe yıktı
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        Oyuncu Tufan Gökpınar'ın evinin duvarı, kepçe operatörü tarafından kazayla yıkıldı. Kaza, Şişli Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir inşaat firması, sokakta bulunan bir binayı yıkmaya başladı. Yıkım esnasında kepçeyi duvara vuran operatör, bitişik binadaki Gökpınar’ın yaşadığı dairenin duvarını da yıktı.

        Duvar, büyük bir gürültüyle yıkılırken, o esnada evde olan Tufan Gökpınar’ın arkadaşı Çağla Taşdelen şoke oldu.

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        DUVAR YENİDEN ÖRÜLDÜ

        Olayın ardından Çağla Taşdelen, yaşananları kayda alırken, duvarsız evden sokağı gördüğü anlar da kameralara yansıdı. Evde yaşayan diğer bir kadın Başak Şahin ise kaza sonrası geldiği sokakta yaşananları dışarıdan kayda aldı. Olay sonrası, Tufan Gökpınar ile görüşen firma yetkilileri, hatalarını kabul ederek yıkılan duvarı ördü. Öte yandan şikâyet üzerine harekete geçen zabıta ekiplerinin yıkımı durdurduğu öğrenildi.

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        #Tufan Gökpınar
        #Şişli
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