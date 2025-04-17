Kerem Aktürkoğlu, dünyada zirveye oturdu: En çok maça çıkan oyuncu! Profesyonel futbolcular için bir temsilci organizasyonu olan FIFPro, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yer alan takımlar arasında sezon başından 1 Nisan 2025'e kadar en çok maça çıkan oyuncuları açıkladı. Benfica forması giyen milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu listede zirveye yerleşti.

Anadolu Ajansı Giriş: 17.04.2025 - 11:16 Güncelleme: 17.04.2025 - 11:16 facebook

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