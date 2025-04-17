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        Haberler Spor Futbol Kerem Aktürkoğlu, dünyada zirveye oturdu: En çok maça çıkan oyuncu! - Futbol Haberleri

        Kerem Aktürkoğlu, dünyada zirveye oturdu: En çok maça çıkan oyuncu!

        Profesyonel futbolcular için bir temsilci organizasyonu olan FIFPro, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yer alan takımlar arasında sezon başından 1 Nisan 2025'e kadar en çok maça çıkan oyuncuları açıkladı. Benfica forması giyen milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu listede zirveye yerleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 11:16 Güncelleme: 17.04.2025 - 11:16
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        Kerem Aktürkoğlu, dünyada zirveye oturdu!
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        Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Kulüpler Dünya Kupası'na katılan oyuncular arasında en çok maça çıkan futbolcu oldu.

        Uluslararası Profesyonel Futbolcular Dernekleri Federasyonunun (FIFPRO) resmi sosyal medya hesabı X üzerinden açıkladığı verilere göre, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılan takımların oyuncuları arasında Kerem Aktürkoğlu, en çok maça çıkarak listede ilk sırada yer aldı.

        Oynadığı karşılaşmaların %75'inde art arda forma giyen milli futbolcu, toplamda 55 maçta görev alarak, Real Madrid'in tecrübeli Hırvat yıldızı Luka Modric ve Barcelona'nın Fransız futbolcusu Jules Kounde gibi isimleri geride bıraktı.

        Geçen yılın eylül ayında Galatasaray'dan 12 milyon avro bonservis bedeliyle Benfica'ya transfer olan 26 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon 16 gol ve 14 asist üretti.

        54 maçta forma giyen Modric, Kerem'in ardından listede ikinci sırada bulunurken, takım arkadaşı Federico Valverde 53 maçta forma giyerek listenin 5. sırasında kendine yer buldu.

        Danimarka Milli Takımı'nın da kalesini koruyan Celtic kalecisi Kasper Schmeichel ise 54 maçta süre alarak listede Modric'in hemen ardında 3. sırada bulunuyor.

        53 maçta forma şansı bulan futbolculardan, Belçika kulübü Club Brugge'den Christos Tzolis dördüncü, Benfica'dan Vangelis Pavlidis altıncı, Barcelona'dan Kounde yedinci, Atletico Madrid'in Arjantinli yıldızı Julian Alvarez ise maç yoğunluğu listesinde sekizinci sırada yer alıyor.

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