En çok kazanan 10 ünlü

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; 4 Haziran'da 33 yaşına basan Kerem Bürsin, geçtiğimiz gün Reşitpaşa'da bir mekanda yemek yedi. Doğum günü olduğu öğrenilen Bürsin'e muhabirler, çıkışta Bürsin'e küçük bir pasta alarak sürpriz yaptı.

Mumları görünce şaşkınlığını gizleyemeyen oyuncu, gazetecilere tek tek teşekkür etti. Kerem Bürsin, "'Yeni yaşımda sağlık, huzur ve mutluluk diledim. Herkes için sağlıklı bir yıl olsun" dedi.

"GÜZEL ŞEYLER OLACAK"

Yeni projesi için de konuşan oyuncu, ''Dizi çekimleri devam ediyor. Ekiple güzel bir sinerji yakaladık. Güzel şeyler olacak'' ifadelerinin kullandı.