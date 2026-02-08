Kerem Can,'Rüya Gibi'ye dâhil oluyor

SHOW TV'nin, yapımını; TMC Film'in, yapımcılığını; Erol Avcı'nın üstlendiği ve başrollerini; Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar'ın paylaştığı 'Rüya Gibi'nin kadrosuna Kerem Can dâhil oluyor. Can, 'Rüya Gibi'de Seda Bakan'ın canlandırdığı Aydan karakterinin ağabeyi Eralp karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Dizinin bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde; Aydan'ın geçmişteki ihbarı nedeniyle 20 yılını parmaklıklar ardında geçiren Eralp, özgürlüğüne kavuşuyor.

Zeki, stratejik ve bir o kadar da soğukkanlı bir yapıya sahip olan Eralp'in tahliyesi, Aydan için en büyük kabusunun başlangıcı oluyor.

Eralp'in gelişiyle birlikte Aydan ve Emir'in hayatında tüm dengeler değişirken, başlayacak olan bu zorlu sınav dizinin tansiyonunu zirveye taşıyor.