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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Kerem Görsev Clear Horizon’la ENKA Sanat'ta

        Kerem Görsev Clear Horizon’la ENKA Sanat'ta

        Piyanist ve besteci Kerem Görsev'in yeni albümü Clear Horizon'un lansman konseri, 5 Kasım Salı akşamı ENKA Oditoryumu'nda gerçekleşecek. Görsev'e sahnede kontrbasta Volkan Hürsever, davulda Ferit Odman, trompette Barış Doğukan Yazıcı, saksafonda Engin Recepoğulları eşlik edecek. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2024 - 23:47 Güncelleme: 27.10.2024 - 23:47
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        Kerem Görsev Clear Horizon'la ENKA Sanat'ta
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        Türkiye’nin caz müzik alanındaki önemli isimlerinden Kerem Görsev’in, İtalya’daki Como Gölü’nün manzarasından ilhamla hazırladığı yeni albümü “Clear Horizon” da yer alan en yeni besteleri ENKA Oditoryumu’nda ilk kez müzikseverlerle buluşacak. Görsev’e sahnede, cazın birbirinden başarılı isimleri Volkan Hürsever (kontrbas), Ferit Odman (davul), Barış Doğukan Yazıcı (trompet), Engin Recepoğulları (saksafon) eşlik edecek. Ekip, dinamik performansları ve yüksek enerjileri ile unutulmaz bir caz gecesi yaşatacak.

        “Clear Horizon”, sanatçının İtalya ziyaretinde Como Gölü’nün hareketsiz sakin sularının huzurlu manzarasından ilhamla bestelenirken, adını Alfred Hitchcock’un ‘mutluluk’ tanımından alıyor. Albümde yer alan sekiz yeni bestenin her birini ‘yaşayan besteler’ olarak nitelendiren Görsev, müzikseverlerin bu besteleri dinlerken, denizi, doğayı, dünyayı, aşkı, sevgiyi, gerçeği, güzelliği ve mutluluğu hissetmelerini diliyor. “Clear Horizon" lansman konseri, 5 Kasım Salı akşamı saat 20.30’da ENKA Oditoryumu’nda caz severlerle buluşacak.

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        #Enka Sanat
        #Kerem Görsev
        #konser
        #piyano
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