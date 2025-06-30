Kerem Kazaz WRC3 şampiyonasında üçüncülüğe yükseldi!

Perşembe günü Seyirci Özel Etabı ile Ralliye başlayan Team Petrol Ofisi ekibi, cuma günü geçilen etaplarda 2 defa lastik patlatarak 9.sıraya kadar geriledi. Kazaz ve Silvestre, Team Petrol Ofisi’nin sakin ve efektif stratejisi ile yarışın devamında her etap pozisyonlarını yükselterek Cumartesi gün sonu sıralamasında 5.sıraya yerleşerek pazar günü için ciddi bir avantajın sahibi olmayı başardı.

Pazar günü de aynı strateji ile devam eden Team Petrol Ofisi sabah etaplarının ardından 4.sıraya yükseldi. Öğlen etaplarında da pozisyonunu koruyan Kerem Kazaz bu zorlu ralliyi Junior WRC'de 4.olarak tamamlamayı başardı. REKLAM