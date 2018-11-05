Pınar Tezcan Özçapkın üçüncü kez anne oldu

1996 Türkiye Güzeli Pınar Tezcan, Temmuz 2009'da iş adamı Kerem Özçapkın ile evlenmişti. Pınar Tezcan Özçapkın, üçüncü kızını kucağına aldı. Tezcan, bu güzel haberi sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğrafla duyurdu