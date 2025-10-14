Habertürk
        Keremcem: Hepimizin içi buruk

        Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü gününde Keremcem sevenleriyle buluştu. Filistin'e yaşanan dramla ilgili konuşan ünlü şarkıcı; "Hepimizin içi biraz buruk. İnsanlığımızdan utandıran şeyler ama bu burukluğun içinde işte o bir umut var" dedi

        Giriş: 14.10.2025 - 16:06 Güncelleme: 14.10.2025 - 16:06
        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 17'nci durağı birçok medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır oldu.

        Festivalin 3'üncü gününde Nevruz Parkı'na kurulan sahnede konser veren şarkıcı Keremcem, sevilen şarkılarının yanı sıra Türkiye’nin farklı yörelerinden türküler de seslendirdi.

        Hayatını kaybeden sanatçılardan Kayahan, Ahmet Kaya, İlhan Şeşen ve Edip Akbayram'ı sahnede anan Keremcem, onların şarkılarını Diyarbakırlılarla birlikte söyledi.

        Keremcan, Kültür Yolu Festivali kapsamında ilk konserinin Diyarbakır'da olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Filistin'de yaşanan drama da değindi. Keremcem, şunları kaydetti: Hepimizin içi biraz buruk biliyorum. Filistin'de yaşananlar, Filistin halkına yapılanlar, yapılmasına izin verenler, göz yumanlar, gerçekten bizi bile insanlığımızdan utandıran şeyler ama bu burukluğun içinde işte o bir umut var.

