Keremcem ve Sena Seçen'den aşk dolu paylaşım

Bir süredir birlikte olan ünlü şarkıcı Keremcem ile Sena Seçen, aşklarını doludizgin yaşamaya devam ediyor.

Geçtiğimiz gün birlikte katıldıkları bir etkinlikte, çift sosyal medyada da romantik anlarını paylaştı. Keremcem ile Sena Seçen, yan yana verdikleri fotoğraflara; "Aşk hikâyesi" notunu ekledi.

Fotoğraf: Instagram