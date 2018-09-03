Ünlü DJ Kerimcan Durmaz'ın apandisiti patladı. Apar topar hastaneye kaldırılan Durmaz, acil ameliyata alındı. Durumu öğrenen Demet Akalın ise hastaneye koştu
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Ünlü fenomen Kerimcan Durmaz'dan hayranlarını üzecek bir haber geldi.
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Makaron'da yer alan iddiaya göre, Kerimcan Durmaz'ın apandisiti patlaması üzerine hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.
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Arkadaşları tarafından Bodrum'da bir hastaneye yetiştirilen ünlü fenomen, acil olarak ameliyata alındı.
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DEMET AKALIN ZİYARETİNE GİTTİ
Ameliyata alınan ünlü DJ'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, haberi alan dostu ve komşusu Demet Akalın'ın hastaneye giderek Kerimcan Durmaz'ı ziyaret ettiği kaydedildi.
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"ONU TEMİZ KALPLİ ÇOCUK OLDUĞU İÇİN SEVİYORUM" DEMİŞTİ
Kerimcan Durmaz ve Demet Akalın, yakın arkadaş olarak biliniyor.
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Demet Akalın, geçen yıl Samsun'da sahnede saldırıya uğrayan Kerimcan Durmaz'ı savunurken şöyle konuşmuştu:
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Milletimiz çok kazanan insanları sevmiyor. Bu kadar mal düşmanı olmayalım. İnsanların cinsel tercihlerine de saygı duyalım. Onu temiz kalpli bir çocuk olduğu için seviyorum.
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KOMŞU OLMUŞLARDI
Kerimcan Durmaz, İstanbul'da Demet Akalın'a komşu olmak için, Beykoz'da yeni satın aldığı evinin yanına taşınmıştı.
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KERİMCAN DURMAZ KİMDİR?
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile isminden söz ettiren Kerimcan Durmaz, 1994 Balıkesir Erdek doğumludur.
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Üç kardeşli bir aileden gelen ve akrep burcu olan Durmaz, sosyal medya üzerindeki popülerliğini hiç beklemediğini, zaten böyle bir beklenti üzerine bu yola çıkmadığını ifade ediyor.
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Kısa zaman içerisinde milyonlarca kişinin takibine ulaşan fenomen isim, takipçileri tarafından 'kendine has ve eğlenceli tavırları' ile sempatik bir kişilik olarak tarif ediliyor.
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Özellikle Periscope üzerindeki izlenme oranlarıyla dikkatleri üzerine toplayan Kerimcan Durmaz, doğal ve sıradışı tavırlarıyla takipçi sayısını kısa sürede arttırmış ve adını fenomenler listesine yazmayı başarmıştır.
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Sosyal medyadaki varlığı kadar reel hayatta da eğlenceli bir yaşam biçimi olan Kerimcan Durmaz, Make-Up Artist ve DJ olarak çalışmalarını sürdürmektedir.
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