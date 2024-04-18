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        Haberler Gündem Güncel Kermes yemeği 52 öğrenciyi hastanelik etti

        Kermes yemeği 52 öğrenciyi hastanelik etti

        Aydın'da kermeste yedikleri yemekten zehirlendikleri öne sürülen 32 öğrenci tedavi altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 21:43 Güncelleme: 18.04.2024 - 21:43
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        Kermes yemeği 52 öğrenciyi hastanelik etti
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        Aydın'ın Efeler ilçesindeki Mustafa Kiriş Ortaokulundan 32 öğrenci, mide bulantısı şikayetiyle Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine götürüldü.

        Fotoğraf: AA

        Tedavi altına alınan öğrencilerin okulda düzenlenen kermeste yedikleri tavuk pilavdan zehirlendikleri değerlendiriliyor.

        Öğrencilerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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