Keşke Hiç Büyümeseydik
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Keşke Hiç Büyümeseydik 3. bölüm fragmanı yayınlandı: Kardeşler sünnet oluyor!

Keşke Hiç Büyümeseydik 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Geçtiğimiz Pazar akşamı ekrana gelen 2. bölümün ardından izleyiciler Keşke Hiç Büyümeseydik 3. bölümünü araştırmaya başladı. Peki; Keşke Hiç Büyümeseydik 3. bölümde neler yaşanacak. İşte, 3. bölümle ilgili ipuçlarını barındıran Keşke Hiç Büyümeseydik 3. bölüm fragmanı...

19.09.2018 - 23:22 | Güncelleme:

Show TV'nin izleyenleri geçmişe götüren dizisi Keşke Hiç Büyümeseydik’in 3. bölüm tanıtımı yayınlandı. Necati, Sadık ve Ufuk’un sünnet olduğu günlerin ekrana geldiği eğlenceli tanıtımda Serpil, kardeşinin baba evinde kalmasını istiyor. Çocukluk anılarını, gençliğini, ilk aşkını yaşadığı yere yıllar sonra geri dönen Ufuk, mahallede kalmaya karar veriyor. Duygusal hikayesi, usta oyuncu kadrosuyla 30 yıllık bir zaman diliminin konu edildiği Keşke Hiç Büyümeseydik her Pazar Show TV’de ekrana geliyor.

2. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI!

Keşke Hiç Büyümeseydik’in geçtiğimiz Pazar akşamı ekrana gelen 2. bölümünde Sadık’ın eşi Şennur’la tanıştığı zamanlara döndüğü ve onunla anlaşabilmek için Almanca öğrenmeye çalıştığı eğlenceli anlar izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Necati’nin ikinci eşi Gül’ün gelmesiyle, ilk eşi Ayten büyük bir huzursuzluk yaşadı. Çünkü Necati Gül’e aşık olduğunu söyleyerek kendisini terk etmişti. Ufuk ve Sadık aralarındaki sorunları çözmek için bir adım atmayınca ikili arasında gerginlik gitgide arttı. Bütün bu gerilimin yanında Ferdi’nin evi satma isteği, yengelerin desteği kardeşleri daha da içinden çıkılmaz hale soktu. Baskılara dayanamayan kardeşler evi satmaya karar verdi. JR. Hulusi, kardeşlerin her köşesi anılarla dolu bu evi satma isteğine tepki gösterince Serpil, Sadık ve Ufuk’un yaşadığı pişmanlık gözlerinden okundu.

YILDIZ KADRO, KEŞKE HİÇ BÜYÜMESEYDİK'TE BİR ARAYA GELDİ

Yapımcılığını MinT Prodüksiyon’un üstlendiği, senaryosunu Birol Güven - Murat Aras - Eray Yasin Işık’ın yazdığı, yönetmen koltuğuna Mustafa Uğur Yağcıoğlu’nun oturduğu Keşke Hiç Büyümeseydik’in oyuncu kadrosunda Ege Aydan, Burcu Kara, Açelya Akkoyun, Murat Kılıç, Deniz Celiloğlu, İrfan Kangı, Yeliz Kuvancı, Demet Gül, Arda Esen, Melisa Doğu, Gülin İyigün, Sadri Alışık, Özge Akdeniz, Erkan Baylav, Rabia Toprak, Caner Nalbantoğlu, Yılmaz Gökgöz, Eda Akalın, Eray Yasin Işık, Ersin Arıcı, Seymen Aydın, Zeynep Anacan, Sebahat Adalar, Serkan Özel, Kevork Türker gibi güçlü isimler yer alıyor.

Keşke Hiç Büyümeseydik’in yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte "Keşke Hiç Büyümeseydik"in 3. bölüm fragmanı:

 

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