Kestane nasıl pişirilir? Kestane pişirmenin püf noktaları nelerdir, nelere dikkat etmek gerekir?

Özellikle kış aylarında sokaklara mis gibi kestane kokuları yayılmaya başlar. Evde aynı lezzeti yakalamak isteyenler ise ‘Kestane nasıl pişirilir?’ sorusuna yanıt arıyor. Kabuğunun kolay soyulması ve içinin yumuşak olması için dikkat edilmesi gereken kestane pişirme yöntemi vardır. Fırın, tava ya da köz gibi farklı pişirme yöntemleri bulunsa da dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları da mevcuttur. İşte, lezzetli ve pratik kestane tarifi ile kestane pişirmenin püf noktası…

KESTANE PİŞİRME YÖNTEMLERİ

Evde kestaneye özgün bir doku ve aroma kazandıran pek çok pişirme yöntemi vardır. En çok tercih edilen pişirme yöntemleri ise tavada, fırında ve ocakta haşlama yöntemidir.

1.TAVADA KESTANE TARİFİ

Evde kestane pişirmenin en yaygın yollarının başında, tavada pişirme yer alır. Döküm ve kalın tabanlı bir tavada çizilmiş kestaneler kavrulur.

Tavada Kestane Yapılışı:

Enine olacak şekilde kestanelerin bombeli kısımlarına derin olmayan bir çizik atın ve yarım saat kadar suda bekletin.

Orta ateşteki tavaya kestaneleri dizin.

Aralıklı olarak karıştırarak yaklaşık olarak 20 ya da 25 dakika kestaneleri pişirin.

Kabukları açılan ve iç kısımlarındaki kahverengi görülen kestaneleri ocaktan alın.

2.FIRINDA KESTANE PİŞİRME

Homojen bir biçimde ısınmasını sağlayan fırında pişirme yöntemi ile, kestanelerin iç kısımları yumuşak kalır.

Fırında Kestane Pişirme Yöntemi: Çizik atılan kestaneleri ılık suda 30 dakika kadar bekletin.

Fırını önceden 200 derecede ısıtın.

Kestaneleri fırın tepsisine tek sıra olacak şekilde yerleştirin.

Yaklaşık olarak 20-25 dakika kadar pişirin.

Kestaneler piştikten sonra bir be yardımı ile üstünü örtün ve birkaç dakika dinlendirin. Bu yöntem, kestanenin kabuklarının kolayca soyulmasını sağlar. 3.OCAKTA SUDA HAŞLAMA YÖNTEMİ Ocakta pişirme tekniği, tavada ve fırında pişirme yöntemine göre daha az bilinir. Özellikle püre yapmak için ya da tatlılarda kullanmak için bu yöntem tercih edilir. Ocakta Kestane Tarifi Yapılışı: Kestanelere çizik atarak bir tencereye yerleştirin.

Üzerini geçecek şekilde su ekleyin.

Su kaynamaya başladıktan sonra kestaneleri 20-30 dakika kadar haşlayın.

Kaynayan sudan aldığınız kestanenin kabuklarını soymak kolay olacaktır. KESTANE PİŞİRME TEKNİĞİ NEDİR? Kestanenin kolay soyulması ve lezzetli olması için, pişirme tekniklerinin bilinmesi gerekir. Doğru kestane pişirme tekniği için bazı ipuçları şu şekilde: Çizik Atma: Kestanenin patlamasını önlemek adına üzerine mutlaka çizik atılmalıdır. İç kısmına zarar vermeden, bıçakla enine olacak şekilde çizikler atın.

Islatma: Çizik atılan kestaneleri mutlaka ılık ya da sıcak suda bekletin.

Kapalı Kapta Dinlendirme: Pişirme işleminin tamamlanmasının ardından kestanelerin nemli bir bezle örtülmesi ve 5-10 dakika kadar dinlendirilmesi, kabuklarından ayrılmasını kolaylaştıracaktır. KESTANE PİŞİRMENİN PÜF NOKTASI Pratik bir kestane tarifi için göz önünde bulundurmanız gereken bazı püf noktaları vardır: 1.Taze kestane seçimi: Kestanenin lezzetini taze olması belirler. Kabuğu gergin ve parlak olan kestanelerin tercih edilmesi gerekir. Yumuşayan kestanelerin tüketiminden ise kaçınılmalıdır. 2.Çizik derinliği: Kestanelere ne çok derin ne de çok yüzeysel çizikler atılmamalıdır. Kestanenin iç kısmını zedelemeden yalnızca kabuğunu açacak derinlikte çizikler atmak yeterlidir.

3.Nem dengesi: Tavada ya da fırında pişirilen kestanenin, kuruyarak sertleşmemesi için nemli bir ortam oluşturulmalıdır. Fırının içine küçük bir kapta su koymak, kestanenin nemli bir ortamda pişmesine olanak sağlayacaktır. 4.Bekleme süresi: Pişirilen kestaneleri ilk sıcağı ile değil, bir süre dinlendikten sonra soymak daha pratik olacaktır. BALLI VE TARÇINLI PRATİK KESTANE TARİFİ: Sade kestane pişirme yöntemlerinin dışında, tatlı bir dokunuş eklemek isterseniz bu tarif tam size göre. İşte, Ballı ve tarçınlı kestane tarifi malzemeleri ve yapılış adımları: Ballı Tarçınlı Kestane Malzemeleri: 500 gram kestane

Yarım çay bardağı su

1 yemek kaşığı bal

1 çay kaşığı tarçın Ballı ve Tarçınlı Kestane Tarifi Hazırlanışı: 1.Kestanelerin enine çizik attıktan sonra ılık yada sıcak suda bekletin. 2.Önceden 200 dereceye ayarlanmış fırında kestaneleri 20 dakika pişirin. 3.Kestanelerin üzerine bal, tarçın ve suyu ekleyin. 4.Kısık ateşte kestaneleri 5 dakika kadar çevirin ve sosu kaplamasını sağlayın. 5.Ilınan kestaneleri servis edin.