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Kestiği ağacın dalı üzerine devrilince kafası sıkışıp öldü

DHA

Aksaray'da kestiği ağacın dalının, üzerine devrilmesiyle dengesini kaybedip düşerken kafası dal ile ağaç arasına sıkışıp, asılı kalan Yusuf Ülger (47) yaşamını yitirdi

Aksaray

Yusuf Ülger, komşusu Senem Çığırcı'na yardım etmek için bahçedeki kavak ağacına çıkıp motorlu testereyle kesmeye başladı.

Ülger'in kestiği dallardan biri üzerine devrildi. Bunun üzerine dengesini kaybedip düşerken kafası dal ile ağaç arasında sıkışıp asılı kaldı. Durumu fark eden komşuları itfaiye ve sağlık görevlilerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle Ülger, sıkıştığı yerden kurtarılıp indirdi.

Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde Ülger'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayı öğrenip gelen kardeşi Döndü Ülger ise ağacın dibinde ağladı. Ülger'in cansız bedeni otopsi için Aksaray Eğitim ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Rüzgar estiği için çıkmamasını söylediğini öne süren komşusu Senem Çığırcı, Oğlum çıkma rüzgar esiyor, dedim. O da, 'Senem yenge konuşma' dedi. Biz kahvaltı yaparken çıkmış. Sonla gelinim çağırdı, 'Anne, Yusuf ağabeyin kafası ağaca sıkışmış' dedi. Biz de itfaiye ve sağlık görevlilerini çağırdık diye konuştu.

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