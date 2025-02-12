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        Haberler Spor Basketbol NBA Kevin Durant, NBA tarihine geçti! - Basketbol Haberleri

        Kevin Durant, NBA tarihine geçti!

        Phoenix Suns'ın yıldız oyuncusu Kevin Durant, NBA'de 30 bin sayıya ulaşan 8. basketbolcu oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 10:35 Güncelleme: 12.02.2025 - 10:35
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        Kevin Durant, NBA tarihine geçti!
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        Phoenix Suns'ın yıldızı Kevin Durant, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 30 bin sayı barajını geçen 8. oyuncu oldu.

        NBA'de 4 maç yapıldı. Memphis Grizzlies'e 119-112 yenilen Suns'ta 34 sayıyla maçın en skoreri olan Durant, NBA'deki normal sezon kariyerinde 30 bin 8 sayıya ulaştı.

        Durant, LeBron James, (41 bin 623) Kareem Abdul-Jabbar (38 bin 387), Karl Malone (36 bin 928), Kobe Bryant (33 bin 643), Michael Jordan (32 bin 292), Dirk Nowitzki (31 bin 560) ve Wilt Chamberlain'den (31 bin 419) sonra NBA normal sezonlarında 30 bin sayıya ulaşan 8. basketbolcu olarak tarihe geçti.

        Sezonun 27. yenilgisini yaşayan ev sahibi Suns'ta Durant'in 34 sayısının yanı sıra Bol Bol 18 sayı, 14 ribaunt ve Devin Booker 17 sayı, 9 asist üretti.

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        Batı Konferansı ikincisi Grizzlies'te ise Ja Morant 26 sayı, 7 ribaunt, 6 asist ve Desmond Bane 20 sayı, 8 ribauntla takımının bu sezonki 36. galibiyetinde önemli rol oynadı.

        KARL-ANTHONY TOWNS'TAN 40 SAYI

        New York Knicks, deplasmanda Indiana Pacers'ı 128-115 mağlup etti.

        Doğu Konferansı'nda 35 galibiyet, 18 mağlubiyetle üçüncü sırada bulunan Knicks'te Karl-Anthony Towns 40 sayı, 12 ribaunt ve Josh Hart 30 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaptı.

        Pascal Siakam'ın 24, Thomas Bryant ve Bennedict Mathurin'in 18'er sayısı, Doğu Konferansı 4'üncüsü Pacers'ın 23. yenilgisini engelleyemedi.

        SONUÇLAR

        Philadelphia 76ers-Toronto Raptors: 103-106

        Indiana Pacers-New York Knicks: 115-128

        Chicago Bulls-Detroit Pistons: 92-132

        Phoenix Suns-Memphis Grizzlies: 112-119

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