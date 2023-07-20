Kezban'a 10 yıl hapis ve tahliye

Muğla'da, evine ziyarete gelen arkadaşı Ömer Karaca'yı (32) av tüfeğiyle öldürdüğü suçlamasıyla müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Kezban Çelik'in (31) cezası belli oldu.

Olay, geçen 13 Aralık'ta, saat 22.30 sıralarında, Seydikemer ilçesi Bağlıağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Bir çocuk annesi Kezban Çelik ile evine gelen arkadaşı Ömer Karaca arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çelik, evindeki av tüfeğiyle arkadaşına ateş etti.

Silah sesini duyan mahallelinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla adrese, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde sol omzuna saçmalar isabet eden Ömer Karaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan Kezban Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Olayla ilgili hazırlanan iddianameyle Çelik hakkında "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın ikinci duruşması, dün Fethiye 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada savcı mütalaasını açıklayıp, tutuklu sanık Kezban Çelik'in haksız tahrik altında kasten öldürme suçuyla cezalandırılmasını istedi.

"BİR ANDA TÜFEK ATIŞ ALDI"

Duruşmada son sözü sorulan sanık Kezban Çelik, ilk duruşmada verdiği, "Ömer Karaca'yı uzun zamandır tanıyorum. Kendisini hep arkadaş olarak gördüm. Kendisini daha önce sarkıntılık ettiği için karakola şikayet ettim. Daha sonra düzeldiğini düşünerek yeniden konuşmaya ve mesajlaşmaya başladık. Olay günü Ömer Karaca'dan sigara istedim. Kendisi geldiğinde sarhoş gibiydi. Yanında getirdiği viskiyi çıkardı. Oturup içmeye başladı. Ben de çok az içtim. Sonrasında üstüme geldi ve ben kaçıp diğer koltuğa geçtim. Yine gelip beni öpmeye çalıştı. Babama ait olan av tüfeği gözüme ilişti. Elime aldım ve korkutmak istedim. Ancak Ömer hiç korkmadı. Göğsünü namlunun ucuna dayadı. 'Bunu eline aldıysan sıkacaksın' dedi. Bu şekilde kapıya doğru ilerledik. Ömer bir eliyle tüfeğin ucunu göğsüne bastırıyor, bir eliyle de tetiğe doğru uzanıyordu. Bana 'Haydi vur' diye bağırıyordu. Bu esnada arka odada bebeğim ağlıyordu. Bir anda tüfek ateş aldı. Benim elim o sırada tetikte değildi. Onun eli tetikteydi. Şoka girdim. Bebeğimin yanına koştum" ifadesinin geçerli olduğunu söyledi.

"ÇOCUĞUM VAR, SUÇSUZUM"

Sanık Çelik, Karaca'nın olay akşamı kendisine saldırdığını yineleyip, "Karıncayı bile incitmem. Çocuğum var. Suçsuzum" dedi.

AİLE, EN AĞIR CEZANIN VERİLMESİNİ İSTEDİ

Öldürülen Ömer Karaca'nın babası Bayram Karaca ile annesi Nursel Karaca ise adaletin yerini bulması için sanık Kezban Çelik'e en ağır cezanın verilmesi istedi.

"HAKSIZ TAHRİK" VE "İYİ HAL" İNDİRİMİ YAPILDI

Mahkeme heyeti verilen aranın ardından kararını açıklayıp, sanık Kezban Çelik'e müebbet hapis cezası verdi. Heyet, sanığını bu cezasını olayın "haksız tahrik" altında işlenmesi nedeniyle önce 12 yıla, ardından da "iyi hal" indirimi uygulayarak, istinaf yolu açık olmak üzere 10 yıl hapis cezasına indirdi. Mahkeme heyeti, ayrıca Çelik'e için yurt dışına çıkış yasağı koyup, tahliyesine karar verdi.

"İNSAN HAYATI BU KADAR UCUZ MU?"

Ömer Karaca'nın babası Bayram Karaca duruşmanın ardından gazetecilere, "Böyle bir adalet olur mu? Oğlumu öldüren kişi, 10 yıl hapis cezası verilip, tahliye edildi. Bir köpek öldürüyorlar, cezaevinde yatıyorlar. Bir insan hayatı bu kadar ucuz mu? Savunma avukatlarının doğruluk payı yok. Sadece bir senaryo yazmışlar. Bir insanı öldüren kişi, 6-7 ayda cezaevinden mi çıkar? Bir üst mahkemeye itiraz edeceğiz. Adaletin yerini bulmasını isteyeceğiz" diye konuştu.