Karayolları 150 sözleşmeli personel alımı: KGM personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
Karayolları Genel Müdürlüğü, bünyesine 150 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Kurumun merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere alınacak personel kadrosunda inşaat mühendisi, büro personeli, ulaştırma teknikeri gibi birçok branş bulunuyor. 16 Ocak'ta başlayan başvuru süreci, 30 Ocak tarihinde sona erecek. Bu kapsamda "KGM personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?" sorularının cevabı merak ediliyor. İşte tüm detaylar...
Karayolları Genel Müdürlüğü, 150 sözleşmeli personel alımı yapıyor. 2024 KPSS B grubu puanı esas alınarak yapılacak başvurular, 30 Ocak Cuma gününe kadar devam edecek. Adaylar başvurularını Kariyer Kapısı üzerinden yapabilecek. İstihdam kapsamında inşaat teknikeri, makine mühendisi, büro personeli, elektrik elektronik mühendisi gibi birçok branşa alım gerçekleşecek. Peki, KGM personel alımı başvuru şartları neler, kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm ayrıntılar haberimizde...
KARAYOLLARI 150 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPIYOR
Karayollar Genel Müdürlüğü, 2026 yılında bünyesine 150 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Başvurularda, 2024 KPSS (B) grubu puan türünde, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama esas alınacak.
KGM PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KGM personel alımı başvuruları, 16- 30 Ocak 2026 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak.
KGM PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sonuçların ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi açıklama yapılmadı.
Yerleştirme sonuçlarına Kariyer Kapısı ve "www.kgm.gov.tr" üzerinden ulaşılabilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
- 2024 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olması,
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmaması,
- Başvuru yapacağı pozisyon için aranan nitelikleri ve özel şartları taşıyor olması,
- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması,
- Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olması,
- Askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya muaf olması.
Özel şartlar ve gerekli belgeler hakkında detaylara ise KGM personel alımı ilanından erişilebilir.
KGM PERSONEL ALIMI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI
Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı kapsamında:
77 Büro personeli (lisans ve önlisans mezunu),
23 İnşaat mühendisi,
19 Ulaştırma teknikeri,
14 İnşaat teknikeri,
5 Elektrik elektronik mühendisi,
4 Makine mühendisi,
3 Harita mühendisi,
2 Jeoloji mühendisi,
1 Çevre mühendisi,
1 Makine teknikeri,
1 Elektrik elektronik teknikeri olmak üzere toplam 150 sözleşmeli personel alımı yapılacak.