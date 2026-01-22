BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

- 2024 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olması,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmaması,

- Başvuru yapacağı pozisyon için aranan nitelikleri ve özel şartları taşıyor olması,

- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması,

- Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olması,

- Askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya muaf olması.

Özel şartlar ve gerekli belgeler hakkında detaylara ise KGM personel alımı ilanından erişilebilir.

KGM SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI İÇİN TIKLAYINIZ