HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; 2018 yılında Amerikalı Conor McGregor'u dördüncü rauntta nakavt ederek adını tarihe altın harflerle yazdıran kafes dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov, önceki akşam İstanbul'a geldi.

Kalabalık bir ekiple dolaşan Khabib Nurmagomedov, Kuruçeşme'deki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Kapüşonunu kafasına geçiren dövüşçü, görüntü vermek istemese de bu çabasında başarılı olamadı. Khabib Nurmagomedov'a 3 konvoy ve yaklaşık 15 kişi eşlik etti.

2018 yılında Amerikalı Conor McGregr ile yaptığı maç, kafes dövüşü tarihinin en pahalı maçı olarak yazıldı.

ANNESİNE VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU

Khabib maç sonrası, annesine söz verdiği için bir daha dövüşmemiş ve emekliye ayrılmıştı. Sporcu, daha sonra dövüşmesi için teklif edilen 100 milyon doları da reddetmişti.