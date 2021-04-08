BAMBAŞKA BİRİ OLDU!

Tristan Thompson ile ilişkisinden bir kızı olan Khloe Kardashian'ın kişisel serveti ise 50 milyon dolar.



Aylık güzellik masrafı ise 145 bin doları bulan Khloe Kardashian da kardeşleri Kim, Kylie ve Kourtney gibi büyük değişim geçirdi.