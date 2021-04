36 yaşındaki Khloe verdiği kilolar ve estetik operasyonlarla zamana karşı yarışıyor.

YUMURTALIKLARINI DONDURDU



Keeping Up With the Kardashians'ın son bölümünlerinde Khloe Kardashian, annesi Kris Jenner ile geleceği hakkında konuşmuştu. Henüz biriyle tekrar ilişki yaşamaya hazır olmadığını söyleyen Kardashian, yumurtalıklarını dondurma karar aldığını belirtmişti.