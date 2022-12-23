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Kimler kıdem tazminatı alabilir? Kendi isteğiyle ayrılanlar alabilir mi?

Evlenmek için işten ayrılmak isteyen kadın işçi kıdem tazminatı alabilir. Ancak bu süre bir yıl içinde kullanılmalıdır. Evlilik hazırlığı adı altında istifa edildiği takdirde işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz.

Erkek işçiler askerlik hizmetini tamamlamak adına işten ayrılırsa kıdem tazminatı alabilir. Fakat bedelli askerlik yapanlar bu haktan faydalanamaz.

Çalışan işçiye emeklilik için kıdem tazminatı hakkı Yaşlılık, malullük amacıyla iş akdini fesih etmek isteyenler kıdem tazminatına hak kazanacaktır.

Yaşlılık, malullük amacıyla iş akdini fesih etmek isteyenler kıdem tazminatına hak kazanacaktır. İşçinin vefatı sonrasında (iş kazası ya da doğal ölüm) gerçekleşirse ve bir yıllık çalışma hali dolmuşsa mirasçıları kıdem tazminatına hak kazanır.

İşçi haklı nedenlerle fesih işlemini gerçekleştirirse örneğin işyerinde baskı ve şiddet varsa sözlü şiddet de buna dahildir, taciz ve çalışma koşulları işçinin sağlığını olumsuz etkileyecek şekilde ise iş akdi feshedilebilir.

İşçiye mesaiye kaldığı dönemlerde ki mesai ücreti ödenmezse tazminat hakkı doğar.

Kıdem tazminatını, kendi isteğiyle ayrılanlar alabilir mi? Kıdem tazminatını alabilmek için belli şartları yerine getirmek gerekir. Eğer işçi kendi arzusu ve isteğiyle işten ayrılıyorsa kıdem tazminatı hakkı bulunmaz.

Bazı şartlar bunun dışındadır bunlar; iş yerinde yoğun çalışma temposu varsa ve sağlığı etkileyecek düzeyde ise tazminat hakkı doğabilir. Yine iş yerinde mobbing (psikolojik şiddet, baskı, rahatsızlık vermek) varsa tazminat hakkı bu durumlarda doğar.

Unutulmaması gereken nokta ise şudur eğer işçi, işten ayrılma istediğini şirkete bildirmemişse ihbar tazminatı ödeyebilir.

İş Kanunu’na göre işçinin hakları olduğu gibi işverenin de hakları bulunmaktadır. Çalışan kişiler, işten ayrılacağını bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde yöneticilere ihbar tazminatı ödemek zorunda kalabilir.

İstifa Halinde Kıdem Tazminatı Ödenir Mi?

Çalışanların kıdem tazminatı alabilmesi belirli şartların oluşması lazım. En az bir yıl boyunca çalışıyor olmak tazminat hakkını almak için en önemli sebeplerden biri.

Kıdem tazminatını alabilmek için çalışanın, haklı bir nedenden dolayı iş sözleşmesini sonlandırması gerekir. İstifa halinde kıdem tazminatı ödenir mi sorusu için de belli şartlar dahilinde çalışan tazminat hakkını alabilir.

Eğer çalışanın istifa nedenlerinden biri ağır çalışma şartları ise, iş yerinde haksızlığa uğradıysa, fiziksel ya da sözlü taciz varsa, hakaret- aşağılama söz konusu ise kıdem tazminatı alınabilir.

Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Yolları

Kıdem tazminatı, 1475 sayılı İş Kanununun 14. maddesinde belirtilen şartlara göre çalışanların haklarının verilmesini sağlayan bir iş kanunudur.

Kıdem tazminatına hak kazanma yolları için çalışanın yaşlılık ya da emeklilik koşullarının oluşması tüm bunların dışında prim ve gün sayısının dolması, kadınların evlenmeleri nedeniyle bir yıl içinde işten ayrılmaları ve erkeklerin askerlik hizmetlerini yapmaları (bedelli hariç).

Sağlık problemleri yüzünden işten ayrılmak zorunda kalmak, çalışanın ölümü gibi nedenler kıdem tazminatına hak kazanma yollarını oluşturur.