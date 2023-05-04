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Kiev Belediye Başkanı Kliçko başkentte patlamalar olduğunu bildirdi

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rus güçlerince şehre düzenlenen drone saldırısı sonucu patlamalar meydana geldiğini bildirdi.

Kiev Belediye Başkanı Kliçko başkentte patlamalar olduğunu bildirdi
AA

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rus güçlerince şehre düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu patlamalar meydana geldiğini bildirdi.

Kliçko, Telegram'dan yaptığı açıklamada, akşam Rus İHA saldırısı sonucunda Kiev'de patlamalar meydana geldiğini duyurdu.

Solomyansk bölgesindeki 4 katlı binada yangın çıktığını kaydeden Kliçko, "Başkentin Solomyansk semtinde patlamalar ve yangın var. İHA enkazının muhtemel etkisidir." ifadesini kullandı.

Saldırı ve patlamalar sırasında Ukrayna hava savunma sistemlerinin yoğun atış açtığı görüldü.

Fotoğraf: AA

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