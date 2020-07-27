Cilde kil maskesi uygulamak, cildi canlandırarak pürüzsüz görünmesini sağlamaktadır. Çok faydalıdır. Tüm cilt tipleri uygulayabilmektedir. Fakat ciltte aşırı bekletmek; hassas ve kuru ciltler için problem yaratabilmektedir.

Yağlı Ciltler İçin Kil Maskesi

Yağlı ciltler için kil maskesi uygulamak oldukça faydalıdır. Ciltteki aşırı yağın emilmesini sağlayarak, sivilce ve akne oluşumlarını hafifletmektedir. Ancak kil tercihi; yeşil kil olmalıdır.

Kuru Ciltler İçin Kil Maskesi

Ciltte nem az olduğundan dolayı 2 yemek kaşığı beyaz kil, 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve deniz yosunu ile karıştırılarak uygulanması, 10 dakika bekletilerek temizlenmesi gerekmektedir. Sonrasında tonik olarak gül suyu nemlendirmeyi de sağlamaktadır.

Normal Ciltler İçin Kil Maskesi

Cilt tipi için kil maskesi beyaz kil ile uygulanmalıdır. Aynı şekilde kuru ciltler için uygulanan maskenin aynısı tercih edilebilir. Bekleme süresi kuruyana kadar olmalıdır.

Hassas Ciltler İçin Kil Maskesi

Hassas ciltler çoğu ürüne reaksiyon gösterebilmektedir. Bu yüzden kil maskesi uygulandığında kesinlikle 5 dakikadan fazla bekletilmemelidir. Kil maskesi uygulandığında ciltteki kızarıklığı alarak, pürüzsüz görünmesini sağlamaktadır.

Karma Cilt Tipi İçin Kil Maskesi

Karma cilt yapısı yanaklar kuru, T bölgesi yağlı olan ve bakımı zor olan cilt tiplerindendir. Bu yüzden kil maskesi uygulandığında T bölgesindeki fazla yağlanmayı dengelemektedir. Fakat kuru bölgelerde çok fazla bekletilmemesi önerilmektedir.