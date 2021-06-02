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Kılıç balığı avında boz yunusları görüntülediler

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Türkiye'nin en büyük adası unvanına sahip Gökçeada ilçesinde, kılıç balığı avı yapan balıkçılar, boz yunusları su altı kamerasıyla kaydetti

Kılıç balığı avında boz yunusları görüntülediler
DHA

Gökçeada'da yaşayan zıpkınla balık avı milli sporcusu Selim Konya, kılıç balığı avı sırasında teknelerinin önünde yüzen boz yunusları su altı kamerasıyla saniye saniye görüntüledi.

DHA'nın haberine göre boz yunusların ılık ve tropik sularda ve genellikle kıyıdan uzak derin denizlerde görüldüğünü ifade eden Konya, "Kılıç balığı avındayken denk geldiğimiz bu canlıların adı 'boz yunus.' Zaman zaman bu yunus türlerine av sırasında denk geliyoruz. Onlar bizi gördüğüne, biz de onları gördüğümüze seviniyoruz. Çok sevimli ve oyun seven canlılar. Tekneyle beraber bir süre yolculuk yaptılar. Bunları su altında görüntüleme şansımız oldu. Geçen yıl yine boz yunuslara denk geldiğimde onlarla yüzme şansı buldum. Çok keyifliydi. Önümüzdeki günlerde bir daha denk gelirsek bu sefer onlarla beraber yüzmeyi düşünüyorum. Çok meraklılar. Cüsse olarak da çok büyükler. Oyun seviyorlar, cana yakınlar. Bu yunuslardan korkmanın bir anlamı yok. Çok zararsız canlılar" dedi.

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