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Haberler Gündem Politika Kılıçdaroğlu, Kırşehir'de vatandaşlara sesleniyor
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Kılıçdaroğlu, Kırşehir'de vatandaşlara seslendi

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kırşehir'de vatandaşlara seslendi. Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada, "Buğdayı bile dışarıdan getiriyorlar. Her şey Türkiye'de üretilecek. Her şey Türkiye'de üretilince daha güzel olacak" dedi

Kılıçdaroğlu, Kırşehir'de vatandaşlara sesleniyor
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırşehir'de vatandaşlara seslendi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle; "Yoksulluğu afişe etmeyeceksiniz. Biz bitireceğiz yoksulluğu. Göreceksiniz bu topraklara baharı getireceğiz. Diğerleri nasıl yaşıyorsa yoksul aileler de aynı şekilde huzur içinde yaşayacak. Köylerde çalışan kadınlar var onlara da sözüm var. Onların da sosyal güvenlik primini devlet ödeyecek. Böylece köy hareketlenecek köyde çalışmak cazip hale gelecek. Köylerde sadece öğretmen sadece imam değil, ziraat teknisyeni ve veteriner de olacak.

"HERKESİN KAZANDIĞI BİR MODELİ İNŞA EDECEĞİZ"

Burada bölgeyi ayağı kaldırmak zorundayız. Hızlı trenden söz ediliyor. Seçim öncesi geliyorlar söz veriyorlar sonra unutuyorlar. Bay Kemal unutmaz. Biz Orta Anadolu'yu demir yollarıyla güneydeki limanlara Mersin'deki limana bağlayacağız. Herkesin kazandığı bir modeli inşa edeceğiz. Sizin için çalışacağız beşli çeteler için değil.

Ücret dengesizliği var kamuda biliyorum. Devlette bir yapı var doktor mühendis mimar benzer maaşlar alırdı eskiden. Onlar için de adaleti sağlayacağız. 3 milyon 600 bin Suriyeli var. Onların can ve mal güvenliklerini sağlayacağız ve en geç iki yıl içinde kendi ülkelerine uğurlayacağız. Afganlar da var onları da kendi ülkelerine uğurlayacağız.

"85 MİLYONUN CUMHURBAŞKANI OLACAĞIM"

Bizi kavga ettiriyorlar ama biz kavgaya girmeyeceğiz. Ben doğruların arkasından gideceğim. Çok kamplaşma var 85 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım. Çünkü beraber olursak güçlü oluruz adaleti getirirsek mutlu oluruz. Adaletin gelmesinin sonuçlarından birisi de gelir dağılımının hakla bölüşülmesidir. Benim cumhurbaşkanı olmamı istemeyeneler bir beşli çetelerdir bir de uyuşturucu baronlarıdır.

Kul hakkı yiyenler benden çekiniyorlar ya gelirse diyorlar. Bu milletin alın terinin karşılığını aldın götürdün çaldın ama ben alacağım ve size vereceğim. Sizin hakkınızdır o. En az asgari ücret kadar emekliye bayram ikramiyesi verilmesi gerekir. Benim sözüm söz 15 bin lirayı emekliye bayram ikramiyesi olarak vereceğim. Bağırıyorlar hemen parayı nereden bulacaksın diye. Beşli çetelere para var ama emekliye yok.

"KUL HAKKI YEMEDİM, YEDİRMEYECEĞİM"

Dışarıdan canlı hayvan getiriyorlar. Buğdayı bile dışarıdan getiriyorlar. Her şey Türkiye'de üretilecek. Her şey Türkiye'de üretilince daha güzel olacak. Her hafta her gün her saat hesap yapmayacaksınız. Kılıçdaroğlu bunları nasıl yapacak diyorlar. 27 buçuk yıl bu işleri yaptım. Acaba Bay Kemal ile ilgili bir şey bulabilir miyiz diyorlar. Ben kul hakkı yedirmedim ve yedirmeyeceğim. Onlar diyebiliyor mu? Kul hakkı yiyene devlet teslim edilir mi. Devlet akılla yönetilir. Devlet bir kişiye teslim edilmez. Bunu çözeceğiz güçlendirilmiş parlamenter sistemi getireceğiz. "

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