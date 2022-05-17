Kılıçdaroğlu'na İzzetbegoviç tepkisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Kılıçdaroğlu’nun, Bosna Direnişinin sembolü olan Merhum Aliya İzzetbegoviç’in karargahı için “mağara” ifadesini kullanması son derece yakışıksızdır. Bosna halkının mücadelesine ne kadar yabancı olduğunu ortaya koymaktadır.

"ÖZÜR DİLEMESİ GEREKİR"

Sayın Kılıçdaroğlu’nun Boşnak kardeşlerimizden, Bosna’ya gönül vermiş herkesten ve Merhum Aliya’nın aziz hatırasından özür dilemesi gerekir. Bosna direnişinin aziz şehitlerine bir kere daha rahmet diliyoruz. Tüm Boşnak kardeşlerimize selamlarımızı sunuyoruz.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs günü İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bulunan Türkiye-Bosna Sancak Derneği’ni ziyaret etmişti.

Ziyarette konuşma yapan Kılıçdaroğlu, Bosna savaşı sırasında, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın Boşnak lider Aliya İzzetbegoviç'le görüştüğünü hatırlatmıştı.

Kılıçdaroğlu, "O zaman da desteğimizi ifade etmiştik. Acılar yaşandığını söyledim, Bosna-Hersek Savaşı'nı biliyoruz. Katledilen insanları biliyoruz. Bir soykırım hareketi olduğunu biliyoruz. Büyük dramların yaşandığını biliyoruz. O süreç içinde bizim önceki Genel Başkanımız Sayın Deniz Baykal oraya gitmişti. Aliya İzzetbegoviç ile onun yaşadığı yerde, mağarada görüşmüşlerdi. O zaman da desteğimizi ifade etmiştik" ifadelerini kullanmıştı.