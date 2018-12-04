CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözlerine tepki gösterdi. Bahçeli'nin sözlerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Ülkücü kardeşlerime sözüm var. Ülkücü kardeşlerime sesleniyorum; Vatan, bayrak, insan sevgisi aynen bizde de var. Kimsenin gölgesine sığınmayız. Ülkücü kardeşlerim onlara hiçbir sözüm yok" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Almanya'yı ziyaret eden Kılıçdaroğlu ya nereye savrulduğunu bilmiyor ya da tutsak alındığından sesi çıkmıyor. Her iki durumda da CHP Genel Başkanı kayıptır, karanlıktadır" diye eleştiren Bahçeli'ye yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Sayın Bahçeli'ye hiçbir şey söylemiyorum. 8 Nisan 2018'de şunları söylüyor; 'Recep Tayyip Erdoğan'dan cumhurbaşkanı olmaz. Her vatan evladı cumhurbaşkanı olabilir ne var ki Recep Tayyip Erdoğan olamaz' diyor. Şimdi kimin gölgesindesin? Şimdi ne söyleyeyim sana. Ama ülkücü kardeşlerime sözüm var. Ülkücü kardeşlerime sesleniyorum; Vatan, bayrak, insan sevgisi aynen bizde de var. Kimsenin gölgesine sığınmayız. Ülkücü kardeşlerim onlara hiçbir sözüm yok" dedi.

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