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        Haberler Gündem Politika Kılıçdaroğlu'ndan Böcek'e ziyaret | Son dakika haberleri

        Kılıçdaroğlu'ndan Böcek'e ziyaret

        Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muhittin Böcek'i tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 17:05 Güncelleme: 01.08.2025 - 17:05
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        Kılıçdaroğlu'ndan Böcek'e ziyaret
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        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanarak Döşemealtı L Tipi Cezaevi'ne gönderilen Muhittin Böcek'e bir destek ziyareti de eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan geldi.

        Karayolu ile Antalya’ya gelen Kılıçdaroğlu, saat 13.45 sıralarında Döşemealtı ilçesindeki cezaevinde tutuklu bulunan Böcek’i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu yaklaşık 1 saat sonra araçla çıktığı cezaevinden ayrıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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