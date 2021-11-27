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Haberler Gündem Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailesine başsağlığı mesajı - Son dakika haberleri
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Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailesine başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kilis'te sınırın Suriye tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç için başsağlığı mesajı yayımladı

Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailesine başsağlığı mesajı - Son dakika haberleri
İHA

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Kilis-Suriye sınırında, açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

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