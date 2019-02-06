CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dört eğilimin temsilcilerinden oluşturduğu ittifakının dinamizmini korumakta kararlı.

Bununla birlikte aynı tabana hitap ettiği DSP’nin tutumu konusunda ise biraz buruk ve hayıflanma içinde…

Bir grup gazeteci arkadaşımla TBMM’deki odasında sohbet ederken iki nokta dikkatimi çekti…

Yorgunluğu iyice kızarmış gözlerinden okunuyordu; buna karşın oldukça hırslanmış ve bu da onu çok daha fazla dinamik tutuyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti grup toplantısında İş Bankası’ndaki CHP’nin temsil ettiği Atatürk hisselerinin Hazine’ye devrini TBMM’ye getireceklerine ilişkin sözlerini anımsatarak sohbete başlamak istedik.

KISIR ALANA HAPSOLMAM

“Sağlıklı bulmadığını” belirterek tartışmaya girmek istemedi, nedenini de oldukça net koydu:

“Gündem sarsmaya yönelik tartışmalar. Biz de o tuzağa düşmemeye özen gösteriyoruz. Mutfaklarda yangın var; bunları benim dillendirmemi istemiyor. İşsizlik almış başını gidiyor; bunları dillendirmemi istemiyor. Dış politikada büyük tıkanmalar var; bunları dillendirmemi istemiyor. Beni İş Bankası tartışmasıyla kısır bir alana hapsetmek istiyor, ama bu tuzağa düşmeyeceğiz.”

Sorumuz üzerine hisse devrinin olanaksızlığına da işaret etti, geçmişte de aynı konunun birkaç kez “gündem saptırmak” amacıyla dile getirildiğini belirtti.

“Bu tartışmalara girmek istemiyorum” deyip bıraktı…

DSP SİTEMİ

Biz de konuyu DSP’ye getirdik…

“Sizden ayrılan isimlerin DSP’ye geçmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?” diye sorduk.

Yanıtı kısa oldu:

“Eğer bir kişi CHP’den belediye başkanı seçilmiş ise halkın kendisine verdiği oyun arkasında durması lazım. Ahlak bunu gerektirir…”

Aday gösterilmedikleri için DSP’ye gitmiş olmalarına ise “etik” açısından yaklaştı:

“Adaylık bir kişiye özgü bir kavram değildir. Adaylık insanlara özgü, partilere özgü bir kavramdır. Bir kişi değil, birden fazla kişi aday olur. Dolayısıyla da onların arasında partinin yetkili organları bir kişiyi belediye başkan adayı olarak belirler. Yani bir kişi ‘Beni aday göstermediniz ben de gidip başka partiden aday olacağım’ diye bir düşünce içine giriyorlarsa etik olarak doğru değildir.”

İTTİFAKI DSP İSTEMEDİ

1994’te Prof. Dr. Korel Göymen ile Ali Dinçer, 1999’da ise Murat Karayalçın ile Doğan Taşdelen örneklerinden yola çıkarak, oyların bölünmesine yol açıp açmayacağını sorduk.

Yanıtı net oldu:

“Hayır. Çünkü vatandaş bilinçli... Bugün için de öyle bir tablo (1994) yok. Siyaset ikiye ayrılır. Demokrasiden yana olanlar ve tek adam rejiminden yana olanlar. İki ayrı kutup oluştu. Dikta yönetimi ve demokrasi diye. İki ayrı bölge oluştu siyasette. Demokrasiden yana olanlar belli şekilde hareket etmek zorunda.”

DSP’nin de sağlanan ittifakın içinde olmasına dönük bir çağrısının olup olmadığını sorduk.

DSP ile de görüştüklerini bildirdi.

Merkez sağ ile sağlanan ittifakı soldaki partilerin sağlayamamasını nasıl değerlendirdiğini sorduğumuzda da “Emin olun ayrıntıyı bilmiyorum. Yani görüşmeyi yapan da zaten DSP’den bize gelen arkadaşlardı” yanıtını verdi.

Bu durumun aday listelerini yeniden gözden geçirme gibi bir sonucu da yaratmayacağını belirtti.

KÜRT SEÇMENLE SANDIK İTTİFAKI

HDP’den gelen, “Aday çıkarmayacağız AK Parti ve MHP karşısındaki adaylara destek olacağız; böylece HDP’yi destekleyeceğiz” açıklamasına dikkat çekip HDP ile işbirliği olup olmadığını sorduk.

Sert bir ifadeyle “Hayır, hayır…” diyerek işbirliği cümlesine karşı çıktı ve şunları söyledi:

“HDP ile bir işbirliğimiz yok. Böyle bir şey de söz konusu değil. Ama biz Kürt vatandaşların da oyuna talibiz. Herkesin oyuna talibiz. Bizim söylediğimiz sandıkta ittifaktır. Demokrasiden yana olandan yanadır. Tamamının sandıkta CHP’ye oy vermelerini isteriz. Demokrasiyi savunuyoruz. Yani tek adam rejimine karşıyız. Dikta yönetimlerine karşıyız. Bugün Türkiye bir dikta yönetiminin, dikta tehdidi altında… Demokrasiyi savunan tüm güçleri bu çerçeveyle bir arada olması lazım… Arzumuz bu...”

Yanından ayrılırken Kılıçdaroğlu bu konuları geride bırakmış, yeni bir sürecin kapısını aralamış ve propaganda zeminini başka bir alanda yürütmeye karar vermiş durumdaydı.

Bizim sorularımız ile Kılıçdaroğlu’nun ilgilendikleri arasında makas oldukça açıktı…

Hatta umursamıyordu bile…