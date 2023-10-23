Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kilis'te hakkında 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Giriş: 23.10.2023 - 11:14 Güncelleme: 23.10.2023 - 11:14
Kilis'te hakkında 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kilis Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan hakkında 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.B, Atatürk Mahallesi'nde yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından Kilis Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.