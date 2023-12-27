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        Kilis'te firari hükümlü yakalandı

        Kilis'te 14 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 14:41 Güncelleme: 27.12.2023 - 14:42
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        Kilis'te firari hükümlü yakalandı
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        Kilis'te 14 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine teslim edildi.

        Kilis İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalar sonucunda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından aranan hükümlü E.H. Küplücü kontrol noktasında JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından Kilis Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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