Kilis'te devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Kilis'in Elbeyli ilçesinde devrilen hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.

F.E. yönetimindeki 79 DL 192 plakalı hafif ticari araç, Aşağıbeylerbeyi Köyü civarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin müdahalesiyle sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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