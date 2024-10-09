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        Kilis'te avukatlardan kadın cinayetlerine tepki

        Kilis'te avukatlar düzenlenen basın açıklaması ile kadın cinayetlerine tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 15:19 Güncelleme: 09.10.2024 - 15:20
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        Kilis'te avukatlardan kadın cinayetlerine tepki
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        Kilis'te avukatlar düzenlenen basın açıklaması ile kadın cinayetlerine tepki gösterdi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen avukatlar adına açıklama yapan Kilis Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Nazmiye Nacar Püsküllü, özellikle son iki ayı, erkekler tarafından öldürülen, sokak ortasında erkeklerin cinsel saldırısına uğrayan, kaybolan ve kendisinden haber alınamayan kadınların haberleri ile geçirdiklerini söyledi.

        Püsküllü, en son İstanbul'da vahşice katledilen Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in ölüm haberinin, kadına yönelik şiddetin geldiği noktayı ve tablonun korkunçluğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti.

        Püsküllü, şunları kaydetti:

        "Bir kadını taciz eden defalarca uzaklaştırma alınan kişinin serbestçe dolaşmasını kabul etmiyoruz. Cezaların caydırıcılığının arttırılması gerekmektedir."

        Programda Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen ve Baro Başkanı Mehmet Taşcı da konuşmalarında kadın cinayetlerini kınadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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