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        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kilis Valiliğini ziyaret etti

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kilis Valisi Tahir Şahin'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 09:56 Güncelleme: 17.10.2024 - 10:02
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        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kilis Valiliğini ziyaret etti
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        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kilis Valisi Tahir Şahin'i ziyaret etti.

        Bazı etkinliklere katılmak üzere kente gelen Memişoğlu, Valiliğe ziyarette bulundu.

        Vali Şahin tarafından karşılanan Memişoğlu, Şeref Defteri'ni imzaladı.

        AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, MHP Kilis Milletvekili Mustafa Demir ve diğer ilgililerin hazır bulunduğu ziyaret, basına kapalı devam etti.

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