Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kilis Valiliğini ziyaret etti

AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, MHP Kilis Milletvekili Mustafa Demir ve diğer ilgililerin hazır bulunduğu ziyaret, basına kapalı devam etti.

Bazı etkinliklere katılmak üzere kente gelen Memişoğlu, Valiliğe ziyarette bulundu.

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