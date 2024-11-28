Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te güçlendirilmeyen orta hasarlı binaların yıkımı sürüyor

        Kilis Valisi Tahir Şahin, 6 Şubat 2023'deki Kahramanmaraş merkezli depremlerde orta hasar alan ve güçlendirilmeyen binaların yıkımının sürdüğünü belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 13:27 Güncelleme: 28.11.2024 - 13:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te güçlendirilmeyen orta hasarlı binaların yıkımı sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kilis Valisi Tahir Şahin, 6 Şubat 2023'deki Kahramanmaraş merkezli depremlerde orta hasar alan ve güçlendirilmeyen binaların yıkımının sürdüğünü belirtti.

        Vali Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla depremin izlerini silmek için ihya ve inşa çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

        Kilis'te 1854 kentsel konutun yapımını tamamladıklarını anlatan Şahin, "Hak sahibi hemşehrilerimize huzur ve güven içinde yaşayacakları konutlarını teslim ettik. Yapımı tamamlanan kırsal konutlarımızın da teslim süreci başladı. İnşası devam eden kırsal konutlarımızın da yapımları kısa bir süre içinde bitecek ve hemşehrilerimize teslimini gerçekleştireceğiz." dedi.

        İlde orta hasarlı olarak tespit edilen ve güçlendirilmesi uygun görülmeyen konut, ahır ve iş yerleri için ilgili mevzuat hükümlerinin istisnasız şekilde uygulandığını aktaran Vali Şahin, şunları kaydetti:

        "Kilis Belediyesine 87, İl Özel İdaresine ise 86 adet olmak üzere toplam 173 güçlendirme başvurusu yapılmıştır. Bu başvurular neticesinde güçlendirme işlemleri tamamlanan binalara, bina kullanım izin belgesi verilecek ancak güçlendirme işlemlerini tamamlamayan binaların hasar durumu ağır hasarlı olarak kabul edilecek ve ilgili binaların yıkımı gerçekleştirilecektir. Ayrıca güçlendirme başvurusu yapılmayan orta hasarlı binalarımız, ağır hasarlı yapı olarak değerlendirilip yıkım işlemleri gerçekleştirilecektir.

        6 Şubat 2023 depremi sonrasında ilimizde hasar durumu ağır, acil yıkılacak ve yıkık olan binanın 664'ü merkezde, 1737'si ise kırsalda olmak üzere toplam 2 bin 401 binanın yıkımı tamamlanmış olup enkazları kaldırılmıştır. İlimiz genelinde orta hasarlı 446 binadan, kırsalda bulunan 256 binanın 40'ının yıkımı gerçekleştirilmiş olup yıkım çalışmaları devam etmektedir."​​​​​​​

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İkisi de başlarından vurulmuş! Sahilde çifte vahşet!
        İkisi de başlarından vurulmuş! Sahilde çifte vahşet!
        TCMB ve TBB'den 'sahte döviz' açıklaması
        TCMB ve TBB'den 'sahte döviz' açıklaması
        İşte o sahte 100 dolar
        İşte o sahte 100 dolar
        Sahte doların yazılım güncellemesi neden uzun sürüyor?
        Sahte doların yazılım güncellemesi neden uzun sürüyor?
        Sahte doların perde arkası
        Sahte doların perde arkası
        Sahte dolar iddialarına soruşturma başlatıldı
        Sahte dolar iddialarına soruşturma başlatıldı
        Cimbom, Hollanda'da liderlik peşinde!
        Cimbom, Hollanda'da liderlik peşinde!
        Kanser olan annesini döverek öldürdü!
        Kanser olan annesini döverek öldürdü!
        Beşiktaş'ta tarihi 15 saatin perde arkası
        Beşiktaş'ta tarihi 15 saatin perde arkası
        7 yılda + 5 oldular
        7 yılda + 5 oldular
        Teğmenlerle ilgili açıklama: YDK süreci başladı
        Teğmenlerle ilgili açıklama: YDK süreci başladı
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        ‘Eşimi vurdum’ diyerek teslim oldu
        ‘Eşimi vurdum’ diyerek teslim oldu
        Tarafsız sahada moral arıyor
        Tarafsız sahada moral arıyor
        Avusturyalı motosiklet devinden iflas sinyali
        Avusturyalı motosiklet devinden iflas sinyali
        Icardi'nin avukatından 'aşk' açıklaması
        Icardi'nin avukatından 'aşk' açıklaması
        Musk'tan yaz-kış saati yorumu
        Musk'tan yaz-kış saati yorumu
        Üstü 4 katlı yapı... Altı karayolu!
        Üstü 4 katlı yapı... Altı karayolu!
        Kumkapı'da istek şarkı cinayeti!
        Kumkapı'da istek şarkı cinayeti!
        'Yiyecek çanta' trendi yükselişte
        'Yiyecek çanta' trendi yükselişte

        Benzer Haberler

        Toroslar EDAŞ, ilk 9 ayda Kilis'teki binden fazla trafoyu yeniledi
        Toroslar EDAŞ, ilk 9 ayda Kilis'teki binden fazla trafoyu yeniledi
        Kilis'te otomobil takla attı: 5 yaralı
        Kilis'te otomobil takla attı: 5 yaralı
        GÜNCELLEME - Kilis'te belediye işçisi banka şubesine çamurlu ayakkabısını ç...
        GÜNCELLEME - Kilis'te belediye işçisi banka şubesine çamurlu ayakkabısını ç...
        Kilis'te devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı
        Kilis'te devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı
        Kilis'te belediye işçisi banka şubesine çamurlu ayakkabısını çıkarıp girdi
        Kilis'te belediye işçisi banka şubesine çamurlu ayakkabısını çıkarıp girdi
        Kilis'te 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kilis'te 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı