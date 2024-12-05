Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te yardım koordinasyon merkezi açıldı

        Kilis'te ihtiyaç sahiplerinin faydalanması amacıyla Diriliş Derneği tarafından giyim mağazası açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 15:24 Güncelleme: 05.12.2024 - 16:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te yardım koordinasyon merkezi açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kilis'te ihtiyaç sahiplerinin faydalanması amacıyla Diriliş Derneği tarafından giyim mağazası açıldı.

        Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'ndeki merkezin açılış töreni, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

        Diriliş Derneği Kilis Şube Başkanı Cengiz Baba, ihtiyaç sahipleri ile hayırseverler arasında köprü olan dernek yetkililerine teşekkür ederek, "Yardım Koordinasyon Merkezi, ihtiyaç sahibi bireylerimize giyim ve konfeksiyon desteği sağlamak üzere kurulan, gönüllülük esasına dayanan büyük bir dayanışma projesinin merkezidir." dedi.

        Merkezde, sadece maddi yardımın ötesinde, bir umut kapısı olmanın hedeflendiğini ifade eden Baba, "Amacımız, burada yapılan her dağıtımın, verilen her emeğin insanlara sadece bir ihtiyaç karşılamakla kalmayıp, aynı zamanda onlara değerli olduklarını hissettiren bir sevgi mesajı taşımasıdır." diye konuştu.

        İl Müftü Yardımcısı Abdulhekim Öz'ün yaptığı duanın ardından katılımcılar açılış kurdelesini keserek mağazayı gezdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hakimden katile tokat gibi cevap!
        Hakimden katile tokat gibi cevap!
        Avrupa bu rüzgara dayanır mı?
        Avrupa bu rüzgara dayanır mı?
        Türkiye kripto para sahipliğinde dünya şampiyonu
        Türkiye kripto para sahipliğinde dünya şampiyonu
        Muhalifler Hama kent merkezine girdi
        Muhalifler Hama kent merkezine girdi
        Peribacası yıkıldı! O anlar kamerada
        Peribacası yıkıldı! O anlar kamerada
        "Esnaftan konum vergisi" iddiası: Kimler düzenleme kapsamına girdi?
        "Esnaftan konum vergisi" iddiası: Kimler düzenleme kapsamına girdi?
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Irak,Türkiye’den alımları durdurdu: Yumurta fiyatı düşer mi?
        Irak,Türkiye’den alımları durdurdu: Yumurta fiyatı düşer mi?
        Otomobil şirketleri ne kadar kazandırdı?
        Otomobil şirketleri ne kadar kazandırdı?
        F.Bahçe'den Firmino bombası!
        F.Bahçe'den Firmino bombası!
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Balıkçıların ağına takıldı! Elleri ve ayakları bağlanmış!
        Balıkçıların ağına takıldı! Elleri ve ayakları bağlanmış!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Yılmaz'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
        Yılmaz'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
        Çiğ köftecideki tacizci yakalandı!
        Çiğ köftecideki tacizci yakalandı!
        Icardi'nin ses kaydı sızdırıldı
        Icardi'nin ses kaydı sızdırıldı
        TIMSS 2023’te Türkiye sıralamasını yükseltti
        TIMSS 2023’te Türkiye sıralamasını yükseltti
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"

        Benzer Haberler

        Kilis'te çiftçilere 720 ton tohum dağıtıldı
        Kilis'te çiftçilere 720 ton tohum dağıtıldı
        Kilis'te güçlendirilmeyen orta hasarlı binaların yıkımı sürüyor
        Kilis'te güçlendirilmeyen orta hasarlı binaların yıkımı sürüyor
        Toroslar EDAŞ, ilk 9 ayda Kilis'teki binden fazla trafoyu yeniledi
        Toroslar EDAŞ, ilk 9 ayda Kilis'teki binden fazla trafoyu yeniledi
        Kilis'te otomobil takla attı: 5 yaralı
        Kilis'te otomobil takla attı: 5 yaralı
        GÜNCELLEME - Kilis'te belediye işçisi banka şubesine çamurlu ayakkabısını ç...
        GÜNCELLEME - Kilis'te belediye işçisi banka şubesine çamurlu ayakkabısını ç...
        Kilis'te devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı
        Kilis'te devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı