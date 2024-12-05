Kilis'te yardım koordinasyon merkezi açıldı

Kilis'te ihtiyaç sahiplerinin faydalanması amacıyla Diriliş Derneği tarafından giyim mağazası açıldı.

Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'ndeki merkezin açılış töreni, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Diriliş Derneği Kilis Şube Başkanı Cengiz Baba, ihtiyaç sahipleri ile hayırseverler arasında köprü olan dernek yetkililerine teşekkür ederek, "Yardım Koordinasyon Merkezi, ihtiyaç sahibi bireylerimize giyim ve konfeksiyon desteği sağlamak üzere kurulan, gönüllülük esasına dayanan büyük bir dayanışma projesinin merkezidir." dedi.