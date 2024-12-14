Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor

        İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 15:15 Güncelleme: 14.12.2024 - 15:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor.

        Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

        İstanbul'dan Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'na ülkesine dönmek için gelen Ömer Halibo (45), ev sahipliğinden dolayı Türk milletine teşekkür etti.

        Türkiye'nin kendilerine sahip çıktığını ifade eden Halibo, "Türk milleti bize kol kanat gerdi. Türkiye'de ayakkabıcılık sektöründe çalıştım. Ülkeme döndüğümde de yine aynı işi yapacağım. Kendi rızamla ülkeme dönüyorum. Savaş bitti. Biz de ülkemize döndükten sonra sizleri misafir etmek isteriz. Türk milletinden Allah razı olsun. Ailemi de inşallah ülkeme döndükten sonra yanıma alacağım. Ülkemi ve evimi çok merak ediyorum." dedi.

        12 yaşındaki Luceyn Bekkur ise "3 yaşında Türkiye'ye iç savaştan kaçıp geldik. Türkiye'de çok güzel arkadaşlıklarım, çok güzel günlerim oldu. Türkiye'de kalmaktan çok mutlu oldum. Ülkeme döneceğim için heyecanlıyım. Ülkemi özledim ve gideceğim için mutluyum. Bizi misafir kabul ettiğiniz size teşekkür ediyorum. Güzel günler geçirdik." diye konuştu.

        Sidra Bekkur da (14) yaklaşık 10 yıl önce Türkiye'ye geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Türkiye'de okula gittim. Şu an 6'ncı sınıfa gidiyorum. Burada Türk arkadaşlarım oldu. Arkadaşlarım Suriye'ye döneceğim için ağladı. Öğretmenim bana şarkı bile söyledi. Arkadaşlarım gitmememi istedi. Savaş bitince ülkeme dönmek istedik, sonuçta vatanımız. Türkiye'ye çok teşekkür ederim, kalbini bize açtı. Türkiye'yi çok özleyeceğim."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Petlas, Abdülkadir Özcan'ı yönetim kurulu üyeliğinden azletti
        Petlas, Abdülkadir Özcan'ı yönetim kurulu üyeliğinden azletti
        Google'a ceza ve dava yağmuru
        Google'a ceza ve dava yağmuru
        Yaralanan taksici saldırı anını anlattı
        Yaralanan taksici saldırı anını anlattı
        Çiçekçiyi tek yumrukla öldürmüştü! İşte istenen ceza
        Çiçekçiyi tek yumrukla öldürmüştü! İşte istenen ceza
        Dalgalar binayı salladı! 8 katlı apartman tahliye edildi
        Dalgalar binayı salladı! 8 katlı apartman tahliye edildi
        2026 Dünya Kupası yolundaki rakiplerimiz...
        2026 Dünya Kupası yolundaki rakiplerimiz...
        Bakan Ersoy'dan iddialara yanıt
        Bakan Ersoy'dan iddialara yanıt
        Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi ziyarete açıldı
        Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi ziyarete açıldı
        Aylar sonra ilk fotoğraf
        Aylar sonra ilk fotoğraf
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        Anne ve 3 çocuğu ölmüş, 22 kişi zehirlenmişti! Flaş gelişme
        Anne ve 3 çocuğu ölmüş, 22 kişi zehirlenmişti! Flaş gelişme
        Şam’da Büyükelçilik Yeniden Açılıyor
        Şam’da Büyükelçilik Yeniden Açılıyor
        MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Emevi Camii paylaşımı
        MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Emevi Camii paylaşımı
        "Bizi engelleyemezler"
        "Bizi engelleyemezler"
        Bir 'sen benim kim olduğumu biliyorsun' vakası daha!
        Bir 'sen benim kim olduğumu biliyorsun' vakası daha!
        Zehirli yeşil elbiselerden yanan taraklara...
        Zehirli yeşil elbiselerden yanan taraklara...
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Ülke ülke en çok kullanılan soyadları
        Ülke ülke en çok kullanılan soyadları
        İtalya'da Göbeklitepe'ye büyük ilgi
        İtalya'da Göbeklitepe'ye büyük ilgi

        Benzer Haberler

        Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor
        Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor
        Antakya Medeniyetler Korosu, Kilis'te konser verdi
        Antakya Medeniyetler Korosu, Kilis'te konser verdi
        Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor
        Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor
        Terör örgütü PKK/YPG'nin göçe zorladığı Tel Rıfatlı Mustafa ülkesine döndü
        Terör örgütü PKK/YPG'nin göçe zorladığı Tel Rıfatlı Mustafa ülkesine döndü
        Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor
        Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor
        Türkiye'de doğan Suriyeli çocuklar vatanlarını ilk kez görecek
        Türkiye'de doğan Suriyeli çocuklar vatanlarını ilk kez görecek