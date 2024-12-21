Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Kilis'te konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, ""Şam'da bayram var, CHP'nin üst yönetimi bu kadar mı nasipsiz olur? Bir sevin be kardeşim, Suriyeliler bayram ediyor, ona bir sevin hiç olmazsa. Niye sevinemiyorsun, ağzını bıçak açmıyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 17:31 Güncelleme: 21.12.2024 - 17:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Kilis'te konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, ""Şam'da bayram var, CHP'nin üst yönetimi bu kadar mı nasipsiz olur? Bir sevin be kardeşim, Suriyeliler bayram ediyor, ona bir sevin hiç olmazsa. Niye sevinemiyorsun, ağzını bıçak açmıyor." dedi.

        Yavuz, Kilis Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Kilis 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, siyaset yaptıkları süre içerisinde makama bakmadıklarını söyledi.

        Türkiye'nin her yerini gezdiklerini ifade eden Yavuz, "Bir rekorum da var. 1,5 ayda 81 ilde program yaptım. Her ilde en az 6 saat programa katıldım ve emin olun her yerde ki ruh, aynı ruh. Bizler makamlara bağlı insanlar değiliz. Bizler davaya bağlıyız. Makamlar olur veya olmaz. Onlar birer hizmet aracı ama dava baki. Allah'ın izniyle davaya nefer olmak baki. Türkiye'de büyük ustamızın önderliğinde ve liderliğinde çok şeyler yapılırken sizler de sıra dağlar gibi arkasında durdunuz. " diye konuştu.

        Konuşmasında, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesine değinen Yavuz, "Şam'da bayram var, CHP'nin üst yönetimi bu kadar mı nasipsiz olur? Bir sevin be kardeşim, Suriyeliler bayram ediyor, ona bir sevin hiç olmazsa. Niye sevinemiyorsun, ağzını bıçak açmıyor." ifadelerini kullandı.

        Ali İhsan Yavuz, şöyle devam etti:

        "Cumhurbaşkanımızın en önemli özelliği milletin rotasında siyaset yapmak. (Beşşar) Esed'e dedi ki 'milletin rotasında siyaset yap.' El uzattığında eğer masaya otursaydı da onu diyecekti. (Ebu Muhammed el) Culani'nin ağzından söylüyorum. 'Recep Tayyip Erdoğan, Esed'e gel oturalım dediğinde acayip korktuk' diyor. 'Ama yine de Recep Tayyip Erdoğan'ın sözünün üstünde söz söylemeyecektik' diyor. Cumhurbaşkanımızın adaletinden eminler. (Donald) Trump ne diyor? Erdoğan için 'çok güçlü bir lider ve çok güçlü bir ordusu var, çok hazır' diyor. CHP ne diyor? CHP'nin bu son süreçte Suriye ile ilgili ne dediğini biliyor musunuz? CHP'nin bu anlamda düzgün bir beyanatta bulunduğunu gördünüz mü? Türkiye'nin ne dediği ve ne yaptığı da belli. YPG'liler, orada kafayı kaldırdı 12 tır mühimmat, 2 tank, 2 mühimmat deposu nerede? Bizim o İHA ve SİHA'lar geldi ve yerle bir etti. Teröre bu bölgede yer yok diyor. Suriye, Suriyelilerindir diyor, Suriye'nin üniter yapısı ve toprak bütünlüğü korunacak diyor. Çok net. Bu anlamda bu mücadeleye veren o halkın da yanındayım diyor. En son mektup yazdı. Dün olduğu gibi bugün de yarın da Suriye'nin ve Suriyelilerin yanındayım diyor. Ey CHP sen neredesin? Bizim yaptığımız belli bugüne kadar, ne yaptık niye yaptık belli."

        Kongrede, mevcut başkan Zihni Serhan Diyarbakırlı'nın aday olduğu tek liste ile seçime gidildi.

        Kongreye AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal ile partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kira yardımı artıyor
        Kira yardımı artıyor
        Arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 4 yaralı!
        Arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 4 yaralı!
        Kız arkadaşının annesini öldürdü
        Kız arkadaşının annesini öldürdü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP yerli ve millilikten uzaklaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP yerli ve millilikten uzaklaşıyor
        Palandöken'de çığ düştü! 1 sporcu öldü, 4 sporcu yaralı
        Palandöken'de çığ düştü! 1 sporcu öldü, 4 sporcu yaralı
        Mimar Turgut Toydemir toprağa verildi
        Mimar Turgut Toydemir toprağa verildi
        Magdeburg saldırganı hakkında ne biliyoruz?
        Magdeburg saldırganı hakkında ne biliyoruz?
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        "3 kırmızı, 2 penaltıyı atladı"
        "3 kırmızı, 2 penaltıyı atladı"
        Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti
        Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti
        Mustafa Keser'den kötü haber
        Mustafa Keser'den kötü haber
        Nejat İşler'in zor anları
        Nejat İşler'in zor anları
        "Dybala son maçına çıkıyor"
        "Dybala son maçına çıkıyor"
        The Matrix hakkında 10 bilinmeyen gerçek!
        The Matrix hakkında 10 bilinmeyen gerçek!
        Dedesinin 40 yıl önce kullandığı Anadol'u satın aldı
        Dedesinin 40 yıl önce kullandığı Anadol'u satın aldı
        Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i
        Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i
        "Kendime bayağı yükseldim"
        "Kendime bayağı yükseldim"
        "Special One'dan özel ikram!"
        "Special One'dan özel ikram!"
        "Şöhreti hazmedemedi"
        "Şöhreti hazmedemedi"
        Gençleri tehdit eden o madde Türkiye’ye de girecek mi?
        Gençleri tehdit eden o madde Türkiye’ye de girecek mi?

        Benzer Haberler

        Kilis'ten Suriye'ye 4 yardım tırı gönderildi
        Kilis'ten Suriye'ye 4 yardım tırı gönderildi
        Türkiye'deki Suriyelilerin Kilis'ten ülkelerine dönüşü sürüyor
        Türkiye'deki Suriyelilerin Kilis'ten ülkelerine dönüşü sürüyor
        Kilis'te Türk Halk Müziği konseri düzenlendi
        Kilis'te Türk Halk Müziği konseri düzenlendi
        Türkiye'deki Suriyelilerin Kilis'ten ülkelerine dönüşü sürüyor
        Türkiye'deki Suriyelilerin Kilis'ten ülkelerine dönüşü sürüyor
        Suriyeli Munteha Türkiye'de sahiplendiği kedisini de ülkesine götürdü
        Suriyeli Munteha Türkiye'de sahiplendiği kedisini de ülkesine götürdü
        Terör örgütü PKK/YPG'nin göçe zorladığı Tel Rıfatlılar ülkesine dönüyor
        Terör örgütü PKK/YPG'nin göçe zorladığı Tel Rıfatlılar ülkesine dönüyor