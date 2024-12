AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Kilis'te konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, ""Şam'da bayram var, CHP'nin üst yönetimi bu kadar mı nasipsiz olur? Bir sevin be kardeşim, Suriyeliler bayram ediyor, ona bir sevin hiç olmazsa. Niye sevinemiyorsun, ağzını bıçak açmıyor." dedi.

Yavuz, Kilis Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Kilis 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, siyaset yaptıkları süre içerisinde makama bakmadıklarını söyledi.

Türkiye'nin her yerini gezdiklerini ifade eden Yavuz, "Bir rekorum da var. 1,5 ayda 81 ilde program yaptım. Her ilde en az 6 saat programa katıldım ve emin olun her yerde ki ruh, aynı ruh. Bizler makamlara bağlı insanlar değiliz. Bizler davaya bağlıyız. Makamlar olur veya olmaz. Onlar birer hizmet aracı ama dava baki. Allah'ın izniyle davaya nefer olmak baki. Türkiye'de büyük ustamızın önderliğinde ve liderliğinde çok şeyler yapılırken sizler de sıra dağlar gibi arkasında durdunuz. " diye konuştu.