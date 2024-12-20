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        Türkiye'deki Suriyelilerin Kilis'ten ülkelerine dönüşü sürüyor

        Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 11:36 Güncelleme: 20.12.2024 - 11:52
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        Türkiye'deki Suriyelilerin Kilis'ten ülkelerine dönüşü sürüyor
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        Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor.

        Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

        Ablasını ülkesine gönderen 27 yaşındaki Muhammet Muhanney, ev sahipliğinden dolayı Türk milletine teşekkür etti.

        Muhanney, "Türkiye'de inşaat işinde çalıştım. Bugün ablam Suriye'ye gidecek. Ben de yılbaşına kadar gitmeyi düşünüyorum. Türkiye'ye çok teşekkür ederim ama vatanımız bizi bekliyor ve oraya gitmek istiyoruz. Hepimiz kardeşiz." dedi.

        Türkiye'ye 11 yıl önce sığınan Fatma Cemmel (60) ise Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

        Faten Akaş (9) da 5 yıl önce ailesiyle Türkiye'ye geldiğini anlatarak, "Türkiye'de okula gittim. Arkadaşlarım oldu, onları çok sevdim. Onlar da beni sevdi. Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Türkiye'yi çok seviyorum ve özleyeceğim." ifadesini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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