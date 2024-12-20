Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Terör örgütü PKK/YPG'nin göçe zorladığı Tel Rıfatlılar ülkesine dönüyor

        KEMAL KARAGÖZ - Terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinden kurtarılan Suriye'nin kuzeybatısındaki Tel Rıfat'ta birçok yakınını kaybeden Suriyeliler, göçe zorlandıkları memleketlerine yıllar sonra dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 11:01 Güncelleme: 20.12.2024 - 11:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Terör örgütü PKK/YPG'nin göçe zorladığı Tel Rıfatlılar ülkesine dönüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        KEMAL KARAGÖZ - Terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinden kurtarılan Suriye'nin kuzeybatısındaki Tel Rıfat'ta birçok yakınını kaybeden Suriyeliler, göçe zorlandıkları memleketlerine yıllar sonra dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

        Halep'in Tel Rıfat ilçesini 2016 yılında işgal eden terör örgütü PKK/YPG, burada yaşayan binlerce sivili göçe zorladı, bazılarını ise öldürdü veya sakat bıraktı.

        Yaklaşık 8 yıl boyunca ilçeyi işgal eden terör örgütü PKK/YPG'nin varlığı, Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'yla 1 Aralık'ta son buldu.

        Fırat'ın batısında yer alan terör yuvası Tel Rıfat'ın temizlenmesinin ardından ilçeye dönüşler de başladı.

        Türkiye'de yaşayan ve Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Suriyeliler, Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine dönüyor.

        - Hem terör örgütünden hem de Esed'den kurtuldular

        Türkiye'ye 10 yıl önce sığınan Muhammet Sait Ahmet (30), ülkesine döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.

        Tel Rıfat'ın terör örgütü PKK/YPG'den temizlendiğini dile getiren Ahmet, şöyle konuştu:

        "İç savaşta amcam, dayım ve birçok akrabamı kaybettim. Hem PKK/YPG'den hem de Esed'den kurtulduk. Suriye'de inşallah yeni bir devlet kurulacak. Eskisinden daha iyi olacağına inanıyoruz. Tel Rıfat'ta akrabalarım var ve onların yanına gidiyorum. Türk halkına teşekkür ederim. Çok iyi insanlar. Bize çok iyi davrandılar. Allah hepsinden razı olsun. Ülkeme dönüyorum. Ülkemi çok özlüyorum."

        - "Suriye artık güvenli"

        Abdülbasik Çöbek (28) ise 10 yıl önce Türkiye'ye geldiğini, Tel Rıfat'ın PKK/PYD'den temizlenmesinin ardından ülkesine döndüğünü ifade etti.

        Artık ülkesine dönme zamanı geldiğini anlatan Çöbek, "Tel Rıfat, terör örgütlerinden, Suriye de Esed ve Baas zulmünden kurtuldu. Birçok akrabam ülkesine döndü. Artık ülkemiz normale dönüyor ve biz ülkemize dönmeye başladık. Suriye artık güvenli. Esed zaten gitti. PKK'dan ülkemiz temizlendi. Ülkemiz yavaş yavaş güzel olacak. Suriye'yi çok özledim. Şu ana kadar savaş ve PKK olduğu için ülkeme dönememiştim, artık gitme zamanı." ifadelerini kullandı.

        Suriyeli 33 yaşındaki Ahmet Şubek de 11 yıl önce Türkiye'ye geldiğini, terör örgütü PKK/YPG'nin bazı akrabalarını öldürdüğünü, birçok kişinin de yapılan zulümlerden dolayı göç etmek durumunda kaldığını anlattı.

        Terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen memleketi Tel Rıfat'a döneceği için çok mutlu olduğunu belirten Şubek, "Türkiye'ye teşekkür ederim. Ülkeme dönüyorum. Türkiye'de 11 yıl yaşadım. Bundan sonra Suriye'de yaşayacağız. Annem ve babam şu an Tel Rıfat'ta yaşıyor ve ben de onların yanına gidiyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Katil Semih Çelik'in ailesi soyadlarını değiştiriyor
        Katil Semih Çelik'in ailesi soyadlarını değiştiriyor
        ABD'den Türkiye'ye Rus gazı muafiyeti
        ABD'den Türkiye'ye Rus gazı muafiyeti
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!
        İki kentte iki acı haber! 4 can kaybı var
        İki kentte iki acı haber! 4 can kaybı var
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Elon Musk "gölge başkan" mı?
        Elon Musk "gölge başkan" mı?
        Buruk transfere değil maça odaklı!
        Buruk transfere değil maça odaklı!
        4 bisiklet çaldı! Kendini böyle savundu
        4 bisiklet çaldı! Kendini böyle savundu
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        AB protestoları 22 gündür sürüyor
        AB protestoları 22 gündür sürüyor
        Dünya'nın düz olmadığı kesin! Ama hala buna inananlar var! Peki nasıl?
        Dünya'nın düz olmadığı kesin! Ama hala buna inananlar var! Peki nasıl?
        İngiltere'de kaybolan Türk akademisyenden acı haber
        İngiltere'de kaybolan Türk akademisyenden acı haber
        Enflasyondan beter
        Enflasyondan beter
        Amazon çalışanlarından iş bırakma!
        Amazon çalışanlarından iş bırakma!
        Kızı iyileşti
        Kızı iyileşti
        Amerikalıların Kanada için yaptığı o espriler dizilerde bile yer buldu
        Amerikalıların Kanada için yaptığı o espriler dizilerde bile yer buldu
        Menajerinden Roma'ya rest: Karar verin!
        Menajerinden Roma'ya rest: Karar verin!
        Feci kaza! Aracı kontrol ederken...
        Feci kaza! Aracı kontrol ederken...
        "Hacklensem de korkmam"
        "Hacklensem de korkmam"

        Benzer Haberler

        Kilis'te Polateli-Şahinbey OSB Doğalgaz Hatları Yapım Sözleşmesi ve Bağlant...
        Kilis'te Polateli-Şahinbey OSB Doğalgaz Hatları Yapım Sözleşmesi ve Bağlant...
        Kilis merkezli terör operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Kilis merkezli terör operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Kilis'te PKK operasyonu; 2 tutuklama
        Kilis'te PKK operasyonu; 2 tutuklama
        Türkiye'deki Suriyelilerin Kilis'ten ülkelerine dönüşü sürüyor
        Türkiye'deki Suriyelilerin Kilis'ten ülkelerine dönüşü sürüyor
        Ülkelerine dönen Suriyeli sığınmacılar, Türkleri Suriye'de misafir etmek is...
        Ülkelerine dönen Suriyeli sığınmacılar, Türkleri Suriye'de misafir etmek is...
        Türkiye'deki Suriyelilerin Kilis'ten ülkelerine dönüşü sürüyor
        Türkiye'deki Suriyelilerin Kilis'ten ülkelerine dönüşü sürüyor