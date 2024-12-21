Kilis'ten Suriye'ye 4 yardım tırı gönderildi

Suriye'ye günlük ortalama 4 tır yardım gönderdiklerini belirten Koparan, "Tır içerisinde mont gıda kolisi, un, hijyen paketi ve giyecek bulunuyor. Yardım tırları Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Esselame Sınır Kapısı yakınında bulunan ofisimize gidiyor. Oradan da Suriye'nin Halep, Humus, Tel Rıfat'taki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz." dedi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kilis Lojistik Merkezi İdari İşler Sorumlusu Musa Koparan, AA muhabirine, 10 Aralık'tan bugüne kadar Suriye'ye 55 yardım tırı gönderdiklerini söyledi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kilis Lojistik Merkezi koordinasyonunda Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrası Azez, Halep, Hama ve Humus kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere gıda, un, hijyen paketi ve giyim içerikli insani yardım malzemesi toplandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.