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        Kilis'ten Suriye'ye 4 yardım tırı gönderildi

        Kilis'ten, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine 4 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 14:12 Güncelleme: 21.12.2024 - 14:22
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        Kilis'ten Suriye'ye 4 yardım tırı gönderildi
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        Kilis'ten, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine 4 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kilis Lojistik Merkezi koordinasyonunda Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrası Azez, Halep, Hama ve Humus kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere gıda, un, hijyen paketi ve giyim içerikli insani yardım malzemesi toplandı.

        Yardım malzemeleri taşıyan 4 tır, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye gönderildi.

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kilis Lojistik Merkezi İdari İşler Sorumlusu Musa Koparan, AA muhabirine, 10 Aralık'tan bugüne kadar Suriye'ye 55 yardım tırı gönderdiklerini söyledi.

        Suriye'ye günlük ortalama 4 tır yardım gönderdiklerini belirten Koparan, "Tır içerisinde mont gıda kolisi, un, hijyen paketi ve giyecek bulunuyor. Yardım tırları Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Esselame Sınır Kapısı yakınında bulunan ofisimize gidiyor. Oradan da Suriye'nin Halep, Humus, Tel Rıfat'taki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz." dedi.

        Koparan, Suriyelilerin yeni toplanmaya başladığı için Türkiye'den gelen yardımlar karşısında sevinç duyduklarını kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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