Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te Türk Halk Müziği konseri düzenlendi

        Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği ve Sıra Gecesi Topluluğu, Kilis'te konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 23:30 Güncelleme: 21.12.2024 - 00:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te Türk Halk Müziği konseri düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği ve Sıra Gecesi Topluluğu, Kilis'te konser verdi.

        Topluluk üyeleri, Kilis Valiliği ev sahipliğinde 7 Aralık Üniversitesi Konferans Salonu'nda sanatseverlerle buluştu.

        Sanatçılar Nurcan İşim ve Rıdvan Adede'nin sahne aldığı konserde sanatseverler gönüllerince eğlendi.

        Kilis Valisi Tahir Şahin, burada yaptığı konuşmada, Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği ve Sıra Gecesi Topluluğu üyelerine teşekkür ederek, çiçek verdi.

        Adede ise Kilis'te olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Almanya'da araba kalabalığın içine daldı
        Almanya'da araba kalabalığın içine daldı
        Bahçeli: Görüşmeleri bizi memnun eder
        Bahçeli: Görüşmeleri bizi memnun eder
        "Kariyerimde ilk kez burada görüyorum"
        "Kariyerimde ilk kez burada görüyorum"
        Fenerbahçe'ye Eyüpspor çelmesi!
        Fenerbahçe'ye Eyüpspor çelmesi!
        "Mourinho takımı yerle bir etti!"
        "Mourinho takımı yerle bir etti!"
        Öldürmeden önce internette araştırma yapmış!
        Öldürmeden önce internette araştırma yapmış!
        ABD'den Colani'ye ziyaret
        ABD'den Colani'ye ziyaret
        Hamas ile İsrail arasındaki ihtilaf noktaları
        Hamas ile İsrail arasındaki ihtilaf noktaları
        Tesla, 700 bin aracını geri çağırıyor
        Tesla, 700 bin aracını geri çağırıyor
        Bakan Fidan, Baerbock ile görüştü
        Bakan Fidan, Baerbock ile görüştü
        İşte Yargıtay kararının gerekçesi
        İşte Yargıtay kararının gerekçesi
        UnitedHealthcare CEO'sunu öldüren Luigi Mangione ölüm cezası alabilir
        UnitedHealthcare CEO'sunu öldüren Luigi Mangione ölüm cezası alabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dybala transferinde 2 şüphe!
        Dybala transferinde 2 şüphe!
        Suriyelilerin dönüşü ekonomiyi ne kadar etkiler?
        Suriyelilerin dönüşü ekonomiyi ne kadar etkiler?
        Erkek hali yüreğine indi
        Erkek hali yüreğine indi
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Enflasyondan beter
        Enflasyondan beter
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!

        Benzer Haberler

        Türkiye'deki Suriyelilerin Kilis'ten ülkelerine dönüşü sürüyor
        Türkiye'deki Suriyelilerin Kilis'ten ülkelerine dönüşü sürüyor
        Suriyeli Munteha Türkiye'de sahiplendiği kedisini de ülkesine götürdü
        Suriyeli Munteha Türkiye'de sahiplendiği kedisini de ülkesine götürdü
        Terör örgütü PKK/YPG'nin göçe zorladığı Tel Rıfatlılar ülkesine dönüyor
        Terör örgütü PKK/YPG'nin göçe zorladığı Tel Rıfatlılar ülkesine dönüyor
        Kilis'te Polateli-Şahinbey OSB Doğalgaz Hatları Yapım Sözleşmesi ve Bağlant...
        Kilis'te Polateli-Şahinbey OSB Doğalgaz Hatları Yapım Sözleşmesi ve Bağlant...
        Kilis merkezli terör operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Kilis merkezli terör operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Kilis'te PKK operasyonu; 2 tutuklama
        Kilis'te PKK operasyonu; 2 tutuklama