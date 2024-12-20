Kilis'te Türk Halk Müziği konseri düzenlendi
Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği ve Sıra Gecesi Topluluğu, Kilis'te konser verdi.
Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği ve Sıra Gecesi Topluluğu, Kilis'te konser verdi.
Topluluk üyeleri, Kilis Valiliği ev sahipliğinde 7 Aralık Üniversitesi Konferans Salonu'nda sanatseverlerle buluştu.
Sanatçılar Nurcan İşim ve Rıdvan Adede'nin sahne aldığı konserde sanatseverler gönüllerince eğlendi.
Kilis Valisi Tahir Şahin, burada yaptığı konuşmada, Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği ve Sıra Gecesi Topluluğu üyelerine teşekkür ederek, çiçek verdi.
Adede ise Kilis'te olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
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