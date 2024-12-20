Kilis'te Türk Halk Müziği konseri düzenlendi

Kilis Valisi Tahir Şahin, burada yaptığı konuşmada, Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği ve Sıra Gecesi Topluluğu üyelerine teşekkür ederek, çiçek verdi.

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